Julie Zogg a dû se contenter du 6e rang lors du géant parallèle de Yanqing, toujours en Chine. D'autres Suisses ont signé des tops 10 dans les disciplines hivernales ce samedi.

Julie Zogg a terminé sixième à Yanqing (archives). KEYSTONE

ATS

Les snowboarders suisses n'ont pas signé d'exploit samedi dans le géant parallèle de Yanqing. Julie Zogg est la seule à avoir passé l'écueil des 8es de finale, mais elle a échoué dès le stade suivant pour terminer au 6e rang. La St-Galloise et ses coéquipiers tenteront de prendre leur revanche dimanche en slalom parallèle, leur discipline forte.

Les fondeurs suisses ont pour leur part manqué leur affaire dans le sprint en skating de Lillehammer, en l'absence de leur leader Nadine Fähndrich (malade). Seul Valerio Grond est parvenu à passer le 1er tour de la phase à élimination directe, mais il a échoué en demi-finale pour se classer 11e. Son compère Janik Riebli (16e) a quant à lui été sorti en quart.

Häcki-Gross un peu trop lente

Lena Häcki-Gross a signé une jolie 9e place lors du sprint de 7,5 km disputé à Kontiohlati, en Finlande. La meilleure biathlète du pays a été parfaite au tir, mais a perdu du temps en fond, ne signant que le 34e temps sur les lattes. Aita Gasparin (18e), Elisa Gasparin (35e) et Amy Baserga (39e) ont terminé plus loin.

Les deux bobs à deux suisses ont par ailleurs bien commencé la saison de Coupe du monde à Altenberg, en Allemagne. Le Grison Cédric Follador et son pousseur Luca Rolli ont pris la 9e place de cette première course de l'hiver, juste devant le Zougois Timo Rohner et son coéquipier Mathieu Hersperger. La Schwytzoise Debora Annen a pris pour sa part le 6e rang en monobob, à 0''64 du podium. En luge, la Zurichoise Natalie Maag s'est aussi classée 6e lors de l'étape de Coupe du monde disputée à Innsbruck, en Autriche.

