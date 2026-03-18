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Julien Wanders opéré «Après avoir lutté cinq ans, j'ai enfin découvert quel était le problème»

ATS

18.3.2026 - 09:27

Julien Wanders, qui fête ses 30 ans ce mercredi, sort du bois en révélant sur Instagram la blessure qui l'a handicapé ces cinq dernières années. Le Genevois se remet d'une opération consécutive à une endofibrose de l'artère fémorale profonde.

Julien Wanders (ici en 2024) retrouvera-t-il le très haut niveau ?
Julien Wanders (ici en 2024) retrouvera-t-il le très haut niveau ?
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.03.2026, 09:27

18.03.2026, 09:33

«A la fin de l'année dernière, après avoir lutté pendant les cinq dernières années, j'ai enfin découvert quel était le problème», écrit l'ancien recordman d'Europe du semi-marathon, qui avait largement disparu des radars ces dernières années. En 2025, son meilleur résultat était une 12e place en février au semi-marathon de Naples, en 1h03'07, à près de 4 minutes du record d'Europe (entre-temps amélioré par Andreas Almgren) qu'il avait signé début 2019.

«Cela fait trois mois que j'ai subi l'opération (en décembre) et mon corps s'améliore très bien. Maintenant, je suis vraiment excité de découvrir ce qui est possible sans 'freins' dans mes jambes. L'opération s'est très bien passée», confie encore l'ancien médaillé de bronze des Européens de cross et triple vainqueur de la Course de l'Escalade (2017 à 2019).

La photo dans une chambre d'hôpital qui accompagne son post en côtoie d'autres où Wanders s'entraîne au Kenya, sa terre d'adoption.

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