Il y a un mois, le 25 janvier dernier, Justine Mettraux écrivait une page de l’histoire de la voile en franchissant la ligne d’arrivée du Vendée Globe en 8e position après un périple d’à peine plus de 76 jours en mer. Un exploit synonyme de record pour une femme sur le célèbre tour du monde en solitaire.

De retour en Suisse depuis quelques jours, la Genevoise, qui garde en tout temps son âme de compétitrice, peine encore à prendre conscience de la portée de son exploit. «Je n’ai pas complètement réalisé. Je pense qu'avec ces jours de recul, j'aurais envie de faire encore un peu mieux parce qu'il y a plein de moments où on se dit qu'il y aurait eu encore un peu de temps ou de terrain à gagner», a-t-elle reconnu dans un entretien accordé à «blue Sport» à La Nautique à Genève.

Pour Mettraux, ce n’est pas étonnant de voir une telle marque tomber. «Le fait que les records soient battus, c'est dans la logique des choses. Le record précédent, qui datait du Vendée Globe 2020 (ndlr : détenu par Clarisse Crémer), a été battu avec un bateau à dérive parce que les deux femmes qui avaient des foilers avaient dû abandonner la course. Elles auraient sûrement pu faire un meilleur temps», a expliqué la navigatrice de 38 ans.

«Et avant 2016, il n'y avait pas du tout de femmes au départ. Les bateaux aussi continuent de progresser de quatre ans en quatre ans. Probablement, en tout cas j'espère, qu'il y aura un meilleur temps qui sera fait encore sur le Vendée Globe suivant», a ajouté la skippeuse de la TeamWork - Team Snef, qui est malgré tout fière de détenir cette marque. «Ça fait partie des grands records de notre sport. C'est chouette.»

Avec une telle performance, cette dernière se considère-t-elle désormais comme une source d’inspiration pour la future génération ? «Je peux commencer à être identifiée comme un modèle. C’est prouvé que, pour les jeunes femmes ou les jeunes, c'est important d'en avoir. Ça les aide à se dire que c'est possible pour eux aussi de suivre cette voie-là. C’est un des paramètres qui aide notamment la participation féminine aux différents niveaux en voile», a estimé la native de Versoix, engagée depuis de longues années dans la lutte pour la parité hommes-femmes dans sa discipline.

«J'espère que ça va motiver les Suisses à se lancer dans cette voie»

Celle qui a fait ses premières armes sur le Léman espère également que sa prouesse donnera un coup de projecteur sur son sport en Suisse. «Quand j'ai grandi, il n'y avait pas vraiment d'exemple féminin dans la course au large, en tout cas pas pour le côté solitaire», s’est-elle souvenue. «Il y a de plus en plus de jeunes femmes qui souhaitent se lancer dans le sport, il y a de plus en plus d'opportunités pour elles. J'espère que ça va motiver aussi les Suisses à se lancer dans cette voie.»

Mettraux considère que son record «est dans la continuité d'autres belles performances suisses qui ont été faites dans le passé», à l’image d’Alinghi en Coupe de l’America ou d’«UBS Switzerland» à la Whitbread (aujourd’hui appelée The Ocean Race). «Ça a été montré que les Suisses, même si nous commençons à naviguer sur les lacs, nous pouvons continuer à naviguer sur les différentes mers et océans. Il n'y a pas trop de complexe à avoir. Si on a envie d'aller voir plus loin, c'est possible.»

Le SailGP à Genève, «ça peut être un très bel événement» Les 20 et 21 septembre prochain, la Cité de Calvin accueillera pour la première fois le SailGP, championnat de catamarans F50 qui met aux prises dix nations dans des courses à grande vitesse, proche des côtes. Pour Justine Mettraux, avoir une telle compétition sur le Léman est une belle opportunité pour la Suisse.

«C'est chouette que des marins originaires d'un peu partout et de très haut niveau viennent ici à Genève. J'espère qu'il y aura des belles conditions, ça peut faire vraiment un très bel événement, des belles régates et des belles images. Les bateaux sont très grands et même pour le grand public qui va se balader au bord du lac, ce sera sûrement très chouette à voir», s’est réjouie la Genevoise.

Focus sur le Vendée Globe depuis de nombreux mois, Justine Mettraux compte désormais «la durée de la course pour pouvoir récupérer, surtout au niveau de l'énergie mentale». Elle n’a toutefois pas le temps de se reposer trop longtemps sur ses lauriers, son regard étant déjà tourné vers l’avenir et la saison 2025 qui reprendra pour elle entre fin avril et début mai.

«Les objectifs à court terme, c'est de faire la saison en IMOCA. C’était déjà prévu avant le départ du Vendée Globe. Je vais courir avec Xavier Macaire, qui est un skipper français expérimenté. On a plusieurs courses en double et en équipage qui vont nous aider à préparer la Transat Café L'Or, qui s'appelait avant la Transat Jacques Vabre, entre le Havre et la Martinique et qui débutera fin octobre», a-t-elle programmé.

Avant de se laisser tenter par un nouveau tour du globe en solitaire dans quatre ans ? «Je commence à y réfléchir. C'est vrai qu'en ayant fait un premier Vendée Globe, ça donne envie de pouvoir y retourner en sachant un peu mieux à quoi s'attendre et comment affiner la préparation aux différents niveaux. Pour l'instant, j'étudie les différentes possibilités et on verra ce qu'il est possible de faire. Ce sont des projets qui demandent quand même un certain financement, ils ne sont jamais faciles à boucler», a avoué la navigatrice qui ne manque pas d’objectifs.

«Je suis toujours assez attachée au tour du monde en équipage, à The Ocean Race (ndlr : elle compte déjà trois participations). J’ai envie d’y retourner sur la prochaine édition. Et après, pourquoi pas réussir à naviguer un peu plus sur les gros multicoques. Ce sont des supports sur lesquels je n'ai pas forcément beaucoup d'expérience, mais ça m'intéresserait de pouvoir mettre un pied sur ces belles machines», a conclu une Justine Mettraux autant humble qu’ambitieuse et qui ne rêve que de continuer de vivre de sa passion.

