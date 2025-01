Justine Mettraux en route pour écrire l’histoire

Une dizaine de jours après l'arrivée victorieuse de Charlie Dalin, Justine Mettraux et huit autres skippers doivent franchir la ligne aux Sables-d'Olonne les uns derrière les autres à partir de jeudi soir, usés par un Vendée Globe qui ne leur a fait aucun cadeau. La Genevoise devrait en prime signer un nouveau record.

Justine Mettraux devrait arriver samedi aux Sables-d'Olonne. KEYSTONE

AFP Nicolas Larchevêque

A la mi-journée mercredi, Jérémie Beyou (Charal) n'était plus qu'à 500 milles de l'arrivée (926 km) et devrait boucler son troisième Vendée Globe dans la nuit de jeudi à vendredi, à la 4e place après 74 jours en mer.

«A 24 heures de l'arrivée, il faut que j'arrive à passer le cap Finisterre sans collision. Je n'ai plus de radar, plus d'antenne VHF en tête de mât donc je ne suis pas très visible par les autres. Si je m'arrête, les autres peuvent remonter sur moi rapidement», a dit mercredi à l'AFP Beyou, qui est en «vigilance extrême».

A environ 200 milles derrière arrivent Paul Meilhat (Biotherm) et Nicolas Lunven (Holcim – PRB), double vainqueur de la Solitaire du Figaro qui se classera pour la première fois sur un Vendée Globe.

La 7e place de cette 10e édition devrait se jouer entre Justine Mettraux (Teamwork - Team Snef) et deux membres de la même écurie, Thomas Ruyant et le Britannique Sam Goodchild (Vulnerable). Espérée samedi matin aux Sables-d'Olonne en 75 jours de course, la Genevoise va largement battre du même coup le meilleur temps féminin de l'histoire de l'épreuve (87 jours 2 heures et 24 minutes).

«Des coups d’adrénaline»

Annoncé comme l'un des grands favoris, Thomas Ruyant a vécu un Vendée Globe compliqué, marqué par de nombreuses avaries, dont la perte de sa voile principale au large de Montevideo (Uruguay). Son coéquipier Britannique a lui réalisé un premier tour du monde plein de promesses, menant la course une bonne partie de la descente de l'Atlantique. Mais il a déchiré sa grand-voile lundi et marquait le pas depuis.

«On est au stade où je n’ai plus de colle ! J’avais 14 cartouches, et j’en n’ai plus», a lancé le marin mercredi dans une vidéo transmises aux organisateurs où il montre ses travaux de réparation sur la voile. «Au bout de deux mois et demi, ça ne tient plus à grand-chose cette ligne théorique ! Il y a des coups d’adrénaline qui nous poussent, et après qui nous font chuter encore plus fort», a-t-il expliqué.

Lancés à leurs trousses, Benjamin Dutreux (GUYOT environnement – Water Family), Clarisse Crémer (L'Occitane en Provence) et Samantha Davies (Initiatives-Coeur) se battaient pour la 10e place et étaient attendus dimanche aux Sables-d'Olonne.

Tout ce groupe de marins a subi de plein fouet une importante dépression au large des Açores. «Jusqu'au bout la météo aura été catastrophique pour nous», a estimé mercredi Jérémie Beyou. «Se prendre cette dépression, la mer démontée, c'est à l'image de tout ce Vendée. Quand je regarde la trace des trois premiers, on n'a pas du tout fait la même course, ils étaient comme sur un tapis roulant», a-t-il ajouté.

Alan Roura passe l’équateur

A noter encore qu’Alan Roura (Hublot), actuellement 20e à 3’123 milles de l’arrivée, a basculé au nord de l’équateur. «Je n’ai pas encore fini le Vendée Globe, mais dans ma tête, j’ai fait mon troisième tour du monde. C’est donc avec beaucoup d’émotion que j’attaque cette dernière partie de la course», a expliqué le Genevois mercredi sur son site.

Plus loin, au large de l’Uruguay, on retrouve Oliver Heer (Tut Gut.), troisième suisse de cet «Everest des mers». Le Zurichois navigue en 31e position, à 5’592 milles des Sables-d'Olonne.

La course a été remportée le 14 janvier par Charlie Dalin (Macif) en 64 j 19 h 22 min, devant le Varois Yoann Richomme (Paprec Arkéa), arrivé un jour plus tard (65 j 18 h 10 min). Sébastien Simon (Groupe Dubreuil) a fini 3e le 17 janvier (67 j 12 h 25 min).