Charlie Dalin, après la nuit de jeudi à vendredi, est toujours en tête du Vendée Globe au classement de vendredi à 07h00 (06h00 GMT), mais sa place de leader est de plus en plus menacée par Thomas Ruyant, qui n'est plus qu'à 13,14 milles.

Vendée Globe : Justine Mettraux prête pour ce périple La navigatrice genevoise nous présente le bateau avec lequel elle dispute cette régate autour du monde. Il s'agit de la première participation au Vendée Globe pour la Suissesse de 38 ans. 12.11.2024

AFP / blue Sport NL Nicolas Larchevêque

Juste derrière, Yoann Richomme (Paprec Arkéa) a chipé la troisième place, à 29,34 milles du leader, à Sébastien Simon (Groupe Dubreuil). Dalin avance moins rapidement que ses trois suivants (18,78 noeuds à l'heure contre 23,38 pour Simon), et sa première place ne tient plus qu'à un fil.

Les quatre hommes de tête ont creusé l'écart dans la nuit sur le reste de la flotte - le cinquième, Nicolas Lunven (Holcim - PRB) désormais, pointant à 159,14 milles du premier -, qui a considérablement ralenti l'allure. Ils devraient passer dans la matinée le Cap de Bonne Espérance et plonger dans l'Indien.

«Tout va bien à bord, ça s'est bien calmé, j'ai vingt noeuds de vent, sur une mer relativement calme, je suis au portant, le bateau glisse, ce sont des conditions vraiment faciles et ça fait beaucoup de bien», a déclaré Sébastien Simon, sorti d'une dépression ayant mené rapidement les hommes de tête vers le cap de Bonne Espérance pendant toute la semaine, dans une liaison radio vendredi matin.

«J'ai vraiment hâte de me retrouver dans l'Indien et de m'élancer dans ce couloir des mers du sud, en plus l'Indien s'annonce plutôt correct et on va très vite se retrouver en Australie», ajoute Simon, le moral au beau fixe.

Mettraux et Roura remontent

Justine Mettraux (Teamwork-Team Snef) a, elle aussi, retrouvé le sourire. Victime d’une avarie à sa voile avant il y a deux jours, la Genevoise a gagné un rang en dépassant jeudi soir la Française Clarisse Crémer (L’Occitane en Provence). «C’est chouette, ça donne de la motivation», a déclaré celle qui pointe désormais au 12e rang, à 790 milles de la tête.

Alan Roura (Hublot) a également vécu une journée faste. 27e jeudi matin, le Genevois a gagné trois places en 24 heures et se positionne 24e vendredi, à près de 1’800 milles du premier. Troisième skipper helvétique de cet «Everest des mers», le Zurichois Oliver Heer (Tut Gut.) est 34e, à 2’100 milles.