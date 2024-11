Thomas Ruyant a été le premier skipper à sortir du Pot-au-Noir, zone de convergence intertropicale connue pour sa météo instable qui a ralenti la flotte, et a pris pour la première fois la tête du Vendée Globe jeudi matin.

Vendée Globe : Justine Mettraux prête pour ce périple La navigatrice genevoise nous présente le bateau avec lequel elle dispute cette régate autour du monde. Il s'agit de la première participation au Vendée Globe pour la Suissesse de 38 ans. 12.11.2024

AFP/blue Sport Clara Francey

Alors qu'il avait chuté à la 11e place momentanément mercredi soir, Ruyant a doublé les bateaux de tête par l'ouest et pris les commandes au pointage du 7h, Sam Goodchild étant 2e à quelques encablures seulement.

«Au cœur de la nuit, sur quatre heures, sa vitesse était de 16,9 nœuds, contre 5 à 6 nœuds pour Sam (Goodchild) et Sébastien (Simon), explique Pierre Hays de la direction de course. Il a réussi à trouver un passage moins complexe et à en profiter».

«Le Pot-au-Noir n'est pas si simple que ça», confirme Charlie Dalin, sixième à 7h. «Avec Yoann (Richomme), on avait repris pas mal de terrain sur Sam, Thomas et Nicolas (Lunven). Et puis il y avait un beau couloir mais une nouvelle masse nuageuse qui s'est créée pile au-dessus de nous et on a pris un peu cher».

«J'espère en sortir bientôt, même si on ne sait jamais quand c'est totalement fini», continue l'ancien leader de la course en solitaire autour du monde.

Le groupe de tête devrait passer l'équateur d'ici 24h, célébrant Neptune au passage comme le veut la tradition, avant de plonger dans l'Atlantique sud au large du Brésil.

Un groupe de tête dont Justine Mettraux fait partie, elle qui a réalisé une folle remontée dans le Pot-au-Noir après avoir quelques heures plus tôt fait la rencontre d'un banc de dauphins en train de chasser. Alors qu'elle occupait le 11e rang mercredi à 07h00, la Genevoise pointait ce jeudi matin à la 5e place.