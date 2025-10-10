  1. Clients Privés
Cyclisme «Sous le choc», Kévin Vauquelin rejoint Ineos Grenadiers

ATS

10.10.2025 - 11:54

Kévin Vauquelin a signé avec Ineos Grenadiers pour trois saisons, a annoncé l'équipe britannique vendredi. Le Français de 24 ans a terminé 7e du Tour de France cette année, décrochant aussi la 2e place finale du Tour de Suisse.

Kévin Vauquelin rejoint INEOS Grenadiers.
Kévin Vauquelin rejoint INEOS Grenadiers.
Keystone
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

10.10.2025, 11:54

10.10.2025, 12:05

Révélé par une victoire d'étape au Tour de France 2024 à Bologne, Kévin Vauquelin a confirmé en 2025 avec une 7e place au classement général de la plus grande course cycliste mondiale. Il quitte Arkéa-B&B Hotels, où il a franchi un cap, pour rejoindre une formation qui cherche à retrouver les sommets.

«Je suis extrêmement fier de rejoindre une équipe comme INEOS Grenadiers, qui a façonné l'histoire du cyclisme depuis plus d'une décennie – aussi bien sur les Grands Tours que sur l'ensemble du calendrier. Je suis encore sous le choc», déclare Vauquelin dans le communiqué d'Ineos.

«L’étape logique»

«Pour moi, c'est l'étape logique dans ma carrière pour continuer ma progression et explorer de nouveaux horizons», ajoute ce coureur complet qui a aussi terminé deux fois 2e de la Flèche Wallonne.

Victime d'un accident domestique ayant entraîné une fracture à la cheville (fibula) cet été, Vauquelin a été opéré en août. S'il a depuis repris l'entraînement, il a manqué, entre autres courses de fin de saison, les Mondiaux au Rwanda.

La poisse pour Kévin Vauquelin. «Désolé pour ceux qui pensaient que j'étais alcoolique»

La poisse pour Kévin Vauquelin«Désolé pour ceux qui pensaient que j'étais alcoolique»

