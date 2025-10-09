  1. Clients Privés
Du rallye à la monoplace Un changement «encore jamais vu» signé Kalle Rovanperä

ATS

9.10.2025 - 11:19

Le double champion du monde des rallyes WRC Kalle Rovanperä quittera sa discipline de prédilection à l'issue de la saison. Le Finlandais va passer aux courses en monoplace sur circuit au Japon, a annoncé jeudi son écurie Toyota.

Kalle Rovanperä courra en monoplace sur des circuits en 2026.
Kalle Rovanperä courra en monoplace sur des circuits en 2026.
IMAGO/PsnewZ
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

09.10.2025, 11:19

09.10.2025, 11:23

A trois rallyes de la fin du championnat 2025, Kalle Rovanperä (25 ans) est encore en lutte pour décrocher cette année un troisième titre mondial en quatre ans. Il accuse 21 longueurs de retard sur le leader du classement des pilotes, le Français Sébastien Ogier.

Rovanperä «reste au sein de la famille Toyota Gazoo Racing dans le cadre d'un nouveau défi ambitieux au plus haut niveau des courses sur circuit. En 2026, il courra dans le championnat japonais Super Formula (...), s'essayant au volant de l'une des plus rapides monoplaces de course», annonce le constructeur japonais en soulignant qu'un tel changement de catégorie en sports mécaniques «ne s'était encore jamais vu».

«En ayant eu déjà tant de succès en rallye à mon âge, j'ai commencé à me demander quelles autres possibilités s'ouvraient à moi, quels nouveaux défis s'offraient à moi. La décision n'a pas été facile à prendre, mais il me semble que c'est la bonne décision pour poursuivre mes rêves», déclare le pilote dans le communiqué de son équipe.

Records

Rovanperä a débuté en WRC en 2020 à 19 ans chez Toyota, devenant successivement le plus jeune pilote à monter sur un podium (3e au rallye de Suède pour la deuxième épreuve WRC de sa carrière) puis le plus jeune vainqueur de rallye l'année suivante en Estonie. En 2022 il est devenu le plus jeune champion du monde de WRC, à 22 ans et un jour, après avoir notamment remporté cinq des sept premières épreuves de la saison. Il a conservé son titre en 2023.

Des pilotes de F1 se sont essayés au rallye, en particulier le Finlandais Kimi Räikkonen (champion du monde 2007 en F1) et qui a fait deux saisons en WRC avec Citroën (2010 et 2011) avec pour meilleur résultat une 5e place en Turquie en 2010, et le Polonais Robert Kubica, victime d'un grave accident en 2011. Des pilotes de rallye se sont également essayés à la F1 mais uniquement en tests, dont Sébastien Loeb en 2008 et Sébastien Ogier en 2017.

