Livia Kaiser a terminé au 21e rang des Championnats du monde à Prague. La Japonaise Kaori Sakamoto a remporté l'or pour la quatrième fois.

Livia Kaiser termine 21e à Prague. EPA

Keystone-SDA ATS

Après un programme court marqué par des erreurs, Kaiser s’était qualifiée de justesse pour le libre réservé aux 24 meilleures, en se classant 22e. Lors de ce long, la Thurgovienne n’a pas réussi à se surpasser. Elle a finalement terminé 21e avec 159,58 points.

Cela fait douze points de moins que lors de sa meilleure performance de la saison, mi-février aux JO de Milan, où Kaiser avait également terminé 21e. La meilleure performance de la patineuse de 21 ans remonte à janvier 2024 lors des Championnats d'Europe à Kaunas en Lituanie. Elle avait alors décroché la 4e place avec 194,72 points.

La victoire est revenue à Kaori Sakamoto. Avec un total de 238,28 points, la vice-championne olympique a remporté son quatrième titre mondial après ceux de 2022, 2023 et 2024. En février à Milan, tout comme il y a un an aux Championnats du monde de Boston, Sakamoto avait terminé derrière Alysa Liu. Mais l'Américaine n'est pas venue à Prague.

Derrière Sakamoto, qui met un terme à sa carrière, sa compatriote Mone Chiba (228,47 points) a décroché l'argent, tandis que le bronze est revenu à la Belge Nina Pinzarrone (215,20).