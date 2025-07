Inusable, Katie Ledecky a été sacrée championne du monde du 1500 m libre pour la sixième fois de son immense carrière, mardi à Singapour. L'Américaine a su déjouer une concurrence toujours plus féroce.

En avance sur son propre record du monde jusqu'aux deux tiers de la course, Ledecky s'est imposée en 15'26''44, signant la cinquième meilleure performance de l'histoire sur la distance. «Je voulais juste partir vite, en étant suffisamment à l'aise pour pouvoir gérer ma course ensuite. Je suis contente du temps, contente de ma nage», a simplement savouré l'Américaine, considérée comme la plus grande nageuse de longue distance de l'histoire.

À 28 ans, elle a décroché mardi le 22e titre mondial de sa carrière, son sixième sur une distance qu'elle domine allègrement depuis douze ans, et sa 28e médaille au total. Comptablement, seul son compatriote Michael Phelps a fait mieux en carrière.

Mais habituellement très seule en tête dans le bassin lors de ses courses, Ledecky a cette fois été poussée dans ses retranchements jusqu'à la dernière longueur par des adversaires déterminées.

L'Italienne Simona Quadarella a pris la médaille d'argent en réalisant une performance de très haut niveau. Championne du monde l'an dernier à Doha en l'absence de Ledecky, elle a conclu sa course en 15'31''79, nouveau record d'Europe.

Popovici «mieux que les JO»

Vendredi, la reine américaine sera défiée par une autre nageuse capable de contester sa domination: la prodige canadienne Summer McIntosh rêve de la battre lors d'une finale mondiale sur 800 m, ce qui n'est pas arrivé depuis treize ans.

Dans l'autre course phare de la soirée, le Roumain David Popovici, champion olympique l'an dernier, a été sacré champion du monde du 200 m nage libre.

En retard au dernier virage, Popovici (20 ans) a produit une dernière longueur impressionnante pour conclure sa course en 1'43''53, devant l'Américain Luke Hobson (1'43''84) et le Japonais Tatsuya Murasa (1'44''54).

«Je pense que c'est encore mieux que les Jeux olympiques, pour être honnête. Je me suis beaucoup entraîné pour les JO, mais là, ça arrive après une année plus détendue, plus tranquille... Je suis très fier de moi», a déclaré le Roumain.