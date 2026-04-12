  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Rallye de Croatie Katsuta confirme sa forme avec une deuxième victoire d’affilée

ATS

12.4.2026 - 16:22

Takamoto Katsuta (Toyota) a remporté dimanche son deuxième rallye consécutif en championnat du monde WRC. Le Japonais a soufflé la victoire en Croatie au Belge Thierry Neuville (Hyundai) qui faisait pourtant la course en tête.

Katsuta profite du coup du sort et s’offre la victoire.
Katsuta profite du coup du sort et s’offre la victoire.
EPA

Keystone-SDA

12.04.2026, 16:22

Promis à un premier triomphe en 2026 pour cette quatrième manche de la saison, Thierry Neuville est parti à la faute à une intersection dans la 20e et dernière épreuve spéciale chronométrée autour de la station balnéaire croate de Rijeka.

Katsuta et son copilote irlandais Aaron Johnston, qui avaient déjà remporté le rallye précédent au Kenya mi-mars, ont donc été les plus forts et résistants sur l'asphalte piègeux et sali par la boue et les cailloux, en Croatie. Le duo a bouclé la course avec plus de 20'' d'avance sur le Finlandais Sami Pajari (Toyota/2e) et 1'47 sur la Hyundai i20 du Néo-Zélandais Hayden Paddon.

Ce rallye croate, qui a fait son retour au calendrier WRC après une année d'absence, a été une hécatombe depuis vendredi pour les favoris: le Britannique Elfyn Evans et le Suédois Oliver Solberg, tous deux en Toyota, avaient abandonné pour la journée de vendredi après de violentes sorties de route qui les ont privés de tout espoir de rattraper leur retard.

Les plus lus

Suivez le derby Sion - Lausanne en direct
Trump annonce un blocus naval des États-Unis dans le détroit d’Ormuz
Sinner triomphe face à Alcaraz et retrouve le trône mondial
Drame sur un site touristique : une bousculade fait 30 morts
À un souffle du sacre, Van Aert brise le rêve mythique de Pogacar !
Grève chez Lufthansa : des vols à nouveau annulés en Suisse