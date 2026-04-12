Takamoto Katsuta (Toyota) a remporté dimanche son deuxième rallye consécutif en championnat du monde WRC. Le Japonais a soufflé la victoire en Croatie au Belge Thierry Neuville (Hyundai) qui faisait pourtant la course en tête.

Katsuta profite du coup du sort et s’offre la victoire. EPA

Keystone-SDA ATS

Promis à un premier triomphe en 2026 pour cette quatrième manche de la saison, Thierry Neuville est parti à la faute à une intersection dans la 20e et dernière épreuve spéciale chronométrée autour de la station balnéaire croate de Rijeka.

Katsuta et son copilote irlandais Aaron Johnston, qui avaient déjà remporté le rallye précédent au Kenya mi-mars, ont donc été les plus forts et résistants sur l'asphalte piègeux et sali par la boue et les cailloux, en Croatie. Le duo a bouclé la course avec plus de 20'' d'avance sur le Finlandais Sami Pajari (Toyota/2e) et 1'47 sur la Hyundai i20 du Néo-Zélandais Hayden Paddon.

Ce rallye croate, qui a fait son retour au calendrier WRC après une année d'absence, a été une hécatombe depuis vendredi pour les favoris: le Britannique Elfyn Evans et le Suédois Oliver Solberg, tous deux en Toyota, avaient abandonné pour la journée de vendredi après de violentes sorties de route qui les ont privés de tout espoir de rattraper leur retard.