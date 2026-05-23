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Enhanced Games «Je n'en ai pas besoin» — Kerley promet de courir sans dopage

ATS

23.5.2026 - 07:10

Fred Kerley, principale vedette des Enhanced Games, a assuré qu'il allait concourir «propre» dimanche à Las Vegas pour la première de cette compétition décriée où le dopage est autorisé et encadré.

Fred Kerley ne va pas recourir au dopage pour les Enhanced Games
Fred Kerley ne va pas recourir au dopage pour les Enhanced Games
ATS

Keystone-SDA

23.05.2026, 07:10

23.05.2026, 08:43

L'Américain a même déclaré qu'il visait toujours les Jeux de Los Angeles en 2028.

Double médaillé olympique sur 100 m (argent en 2021, bronze en 2024), Fred Kerley a assuré vendredi lors d'un point presse qu'il participait aux Enhanced Games pour des raisons financières. Le champion du monde 2022 de la discipline reine est actuellement suspendu par l'unité antidopage.

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«Je n'en ai pas besoin (du dopage, ndlr). Dieu m'a donné ma vitesse pour une raison. Je suis ici pour montrer mon talent», a indiqué Kerley. L'Américain de 31 ans assure qu'il affrontera «propre» des concurrents qui ont pu avoir accès à des stéroïdes anabolisants, de la testostérone ou encore des hormones de croissance.

Ces «Jeux du dopage», en plus de contrats juteux, promettent aux sportifs une prime d'un million de dollars en cas de performance supérieure à un record du monde dimanche lors d'épreuves d'athlétisme, de natation et d'haltérophilie.

En mars, Fred Kerley a été suspendu deux ans pour manquements à ses obligations de localisation par l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU), qui lui a reproché «négligence» et «irresponsabilité». Après avoir déjà été provisoirement suspendu en août 2025, il l'est désormais jusqu'au 11 août 2027.

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«Ils ne peuvent pas m'en empêcher»

A l'inverse de la fédération internationale de natation, qui a interdit tout retour, World Athletics n'a pas précisé si des athlètes participant aux Enhanced Games pourraient de nouveau fouler la piste d'évènements traditionnels. «Je participerai aux JO en 2028. Ils ne peuvent pas m'en empêcher», a insisté Kerley.

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«Je me fais toujours tester par l'AIU, l'Usada (agence américaine). C'est simple. La seule différence c'est que mes poches sont pleines. Quand on se fait virer de son boulot, ne cherche-t-on pas un autre moyen de gagner de l'argent?»

Que se passerait-il pour les Enhanced Games, qui commercialisent des produits à base de testostérone, si Kerley venait à battre des athlètes dopés? «Ce serait génial. Notre business marche si on attire l'attention, ça ferait les gros titres», explique le milliardaire Christian Angermayer, cofondateur de la compétition.

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