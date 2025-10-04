  1. Clients Privés
«Une vraie aventure» Kilian Jornet achève son périple américain complètement fou !

Gregoire Galley

4.10.2025

Légende du sport en montagne, l'Espagnol Kilian Jornet a achevé dans la nuit de vendredi à samedi sa traversée de l'ouest américain, grimpant 72 sommets de plus de 4.267 m d'altitude, reliés en courant ou à vélo, pour un total de 5.145 km et 123.045 m de dénivelé positif en 31 jours.

Agence France-Presse

04.10.2025, 18:51

Après avoir organisé des projets similaires dans les Pyrénées et les Alpes, le Catalan âgé de 37 ans s'était lancé le défi de grimper tous les sommets de plus de 14.000 pieds (4.267 m) aux Etats-Unis. Il a ainsi débuté sa quête le 3 septembre à Longs Peak dans le Colorado et l'a achevée 31 jours plus tard au sommet du Mont Rainier dans l'Etat de Washington (nord-ouest).

«Je suis heureux d'avoir réussi. Au départ, le projet était juste une idée sur une carte, sans savoir si cela était possible. Désormais je le sais, et au delà des chiffres ça a été une vraie aventure, une façon de découvrir des endroits devenus chers à mon coeur», a déclaré Jornet, cité dans un communiqué.

Du Colorado à l'Etat de Washington en passant par la Californie et l'Oregon, Jornet a parfois été accompagné dans son périple par d'autres sportifs de haut niveau, traileurs, alpinistes, cyclistes ou triathlètes locaux. Il était aussi suivi par une équipe qui lui permettait de profiter de phases de repos dans un van, à l'arrêt.

Jornet, devenu en près de 20 ans de carrière une légende des courses en montagne (quatre victoires à l'UTMB) et de l'alpinisme (double ascension record de l'Everest), continue de jongler entre ses différentes passions. Fin juin, il avait pris la 3e place de la très relevée Western States 100, ultra-trail californien (161 km) de référence qu'il avait remporté en 2011.

82 sommets. Kilian Jornet a gravi tous les «4'000» des Alpes en... 19 jours !

82 sommetsKilian Jornet a gravi tous les «4'000» des Alpes en... 19 jours !

