Tournée des Quatre tremplins Peier manque la qualif à Innsbruck pour un cheveu

ATS

3.1.2026 - 17:15

Kilian Peier ne disputera pas la troisième étape de la Tournée des Quatre tremplins à Innsbruck. Le Vaudois a échoué en qualification samedi, contrairement aux trois autres Suisses en lice.

Kilian Peier échoue en qualification à Innsbruck. (Archives)
Kilian Peier échoue en qualification à Innsbruck. (Archives)
KEYSTONE

Keystone-SDA

03.01.2026, 17:15

Pour son entrée en lice dans cette édition 2024/25, Peier a terminé à une frustrante 51e place. Avec 97,8 points, il a manqué la 50e et dernière place qualificative de l'Allemand Andreas Wellinger (97,9 points) pour un dixième.

Tournée des Quatre tremplins. Solide top 10 pour Deschwanden, Prevc sur une autre planète

Tournée des Quatre tremplinsSolide top 10 pour Deschwanden, Prevc sur une autre planète

Meilleur Suisse, Sandro Hauswirth a quant à lui terminé à la 13e place à la faveur de son saut de 122 mètres. Les autres Helvètes Gregor Deschwanden, 27e avec 121,5 mètres et Felix Trunz, 35e à la faveur de son saut à 121 mètres, ont également passé l'écueil de la qualification.

Tournée des Quatre tremplins. Simon Ammann sur le banc, Peier convoqué pour la suite

Tournée des Quatre tremplinsSimon Ammann sur le banc, Peier convoqué pour la suite

En tête, l'Autrichien Jan Hoerl a réalisé le meilleur saut avec 128 mètres et a devancé trois de ses compatriotes. Vainqueur des deux premières étapes à Oberstdorf et à Garmisck, le Slovène Domen Prevc s'est classé à un inattendu et décevant 30e rang.

