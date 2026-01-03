Kilian Peier ne disputera pas la troisième étape de la Tournée des Quatre tremplins à Innsbruck. Le Vaudois a échoué en qualification samedi, contrairement aux trois autres Suisses en lice.

Kilian Peier échoue en qualification à Innsbruck. (Archives) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Pour son entrée en lice dans cette édition 2024/25, Peier a terminé à une frustrante 51e place. Avec 97,8 points, il a manqué la 50e et dernière place qualificative de l'Allemand Andreas Wellinger (97,9 points) pour un dixième.

Meilleur Suisse, Sandro Hauswirth a quant à lui terminé à la 13e place à la faveur de son saut de 122 mètres. Les autres Helvètes Gregor Deschwanden, 27e avec 121,5 mètres et Felix Trunz, 35e à la faveur de son saut à 121 mètres, ont également passé l'écueil de la qualification.

En tête, l'Autrichien Jan Hoerl a réalisé le meilleur saut avec 128 mètres et a devancé trois de ses compatriotes. Vainqueur des deux premières étapes à Oberstdorf et à Garmisck, le Slovène Domen Prevc s'est classé à un inattendu et décevant 30e rang.