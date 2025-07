In a royal sprint between the favourites, Kim Le Court wins in Guéret, also taking back the Yellow Jersey. THE PERFECT DAY 💛



Dans un sprint royal entre favorites, @KimLeCourt s'impose en patronne à Guéret reprenant également le @MaillotjauneLCL. JOURNÉE PARFAITE 👑#TDFF2025 l… pic.twitter.com/dqTbrz3T0C