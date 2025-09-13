  1. Clients Privés
Mondiaux d’athlétisme Kishane Thompson impressionne lors des séries du 100 m

ATS

13.9.2025 - 14:42

Alors que les doutes subsistaient sur son état de forme, Kishane Thompson a plus que rassuré en séries du 100 m samedi aux Mondiaux de Tokyo. Le vice-champion olympique 2024 a remporté sa course avec une facilité déconcertante à la veille de la grande finale.

KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

13.09.2025, 14:46

Aligné dans la deuxième série, le Jamaïcain a pris un bon départ le plaçant directement en tête de la course. Il a complètement relâché son effort à 30 mètres de l'arrivée, avant de tourner la tête à droite, puis à gauche, pour regarder le public avant de couper la ligne en 9''95.

En quête à Tokyo d'une première médaille mondiale, Kishane Thompson a effacé les doutes qui planaient autour de son état de forme depuis qu'il avait évoqué fin août une «gêne au tibia» le poussant à déclarer forfait pour les deux derniers meetings de l'été.

Mondiaux d’athlétismeSix fusées prêtent à faire des étincelles sur 100 mètres

Dans la série suivante, le champion olympique Noah Lyles a terminé lui aussi en 9''95 mais il n'a pas du tout donné la même impression de facilité que son rival jamaïcain. Parti moyennement comme à son habitude, le showman américain a pris les devants dans la deuxième moitié de course et n'a pas relâché son effort.

Le surprenant Sud-Africain Girt Leotlela a réalisé le meilleur temps de ces séries en 9''87 (record personnel explosé). Aucun favori n'est passé à la trappe: le champion olympique du 200 m Letsile Tebogo s'est qualifié, tout comme son dauphin à Paris Kenny Bednarek ainsi que Marcell Jacobs, Oblique Seville et Akani Simbine.

Mondiaux d’athlétismeProuesses, sanglots et doutes : journée contrastée pour la Suisse

Mondiaux d’athlétisme : stars et espoirs suisses à Tokyo

Mondiaux d’athlétisme : stars et espoirs suisses à Tokyo

Les Championnats du monde d’athlétisme 2025 se dérouleront du 13 au 21 septembre à Tokyo. Cette 20ᵉ édition rassemblera plus de 2’000 athlètes venus de près de 200 pays.

10.09.2025

