Ski nordique Klaebo dépasse Cologna et s’offre un cinquième Tour de Ski

ATS

4.1.2026 - 12:20

Johannes Hösflot Klaebo s'est adjugé une 5e victoire finale au Tour de Ski. Le Norvégien dépasse ainsi Dario Cologna, qui l'avait remporté à quatre reprises entre 2009 et 2018.

Klaebo s'installe seul au sommet du Tour de Ski (image d'archives).
Klaebo s’installe seul au sommet du Tour de Ski (image d’archives).
EPA

Keystone-SDA

04.01.2026, 12:20

La victoire du jour est revenue au Norvégien Mattis Stenshagen en 30'25, qui a fait trembler Klaebo durant le 10 km libre vers l'Alpe Cermis. Dans l'ascension finale, Stenshagen a repris 58 secondes à Klaebo, mais ce dernier a pu compter sur la minute et demie d'avance accumulée au fil des cinq premières étapes pour s'imposer au général avec 30 secondes d'avance sur son compatriote.

Les Suisses Noé Näff et Roman Alder ont eux terminé cette dernière étape respectivement au 52e et 64e rang. Au classement général, Näff termine 52e et Alder 57e de cette 20e édition du Tour de Ski.

