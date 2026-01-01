Johannes Hösflot Klaebo a remporté jeudi la poursuite 20 km en style classique de Dobbiaco, 4e étape du Tour de Ski. Le Norvégien conforte ainsi sa 1re place au classement général.

Johannes Hösflot Klaebo est tout simplement au-dessus du lot. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Parti avec 45 secondes sur son premier poursuivant, Klaebo a compté quasiment 1'20 d'avance après 12 km, relâchant ensuite quelque peu son effort.

Mais il a tout de même triomphé avec une marge de 51''1 sur son dauphin et compatriote Mattis Stenshagen, le Suédois Edvin Anger se classant quant à lui 3e à 59''8. Meilleur Suisse, Nicola Wigger a terminé 38e à 3'41''2.