Saut à ski Kobayashi s'impose, les Suisses se ratent à domicile

ATS

21.12.2025 - 18:22

Les Suisses n'ont pas brillé lors du concours dominical Coupe du monde à Engelberg. Le meilleur d'entre eux a été Sandro Hauswirth (23e) juste devant Juri Kesseli (24e) et Yannick Wasser (26e).

Grande déception pour Simon Ammann à Engelberg.
Grande déception pour Simon Ammann à Engelberg.
ats

Keystone-SDA

21.12.2025, 18:22

Seuls trois des huit Helvètes en lice ont décroché leur place en finale. La déception a notamment été grande pour Simon Ammann (37e), qui avait fini 20e samedi, et pour Gregor Deschwanden (39e). Le Lucernois, très à l'aise l'hiver dernier, semble avoir totalement perdu ses repères.

Sur le Titlis, c'est le Japonais Ryoyu Kobayashi qui s'est imposé grâce à des sauts de 133 et 132 m. Il a précédé le Slovène Domen Prevc, vainqueur du concours de la veille, et l'Allemand Felix Hoffmann.

