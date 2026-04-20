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Athlétisme Korir et Lokedi offrent un doublé kényan à Boston

ATS

20.4.2026 - 18:41

Le Kényan John Korir a remporté lundi le marathon de Boston pour la deuxième année de suite en 2h01'52 (record de l'épreuve). Sa compatriote Sharon Lokedi, également vainqueure en 2025, s'est imposée chez les femmes en 2h18'51.

John Korir a réussi un sacré chrono dans les rues de Boston.
John Korir a réussi un sacré chrono dans les rues de Boston.
ATS
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

20.04.2026, 18:41

20.04.2026, 18:53

Korir (29 ans) s'est imposé lundi lors de la 130e édition du plus vieux marathon du monde en devançant de près d'une minute le Tanzanien Alphonce Felix Simbu (2h02'47) et de près de deux minutes le Kényan Benson Kipruto (2h02'50). C'est sa troisième victoire dans un marathon majeur après Chicago en 2024 et Boston en 2025.

Le Kényan s'est détaché au 32e kilomètre, au même endroit que l'année dernière, et n'a plus jamais été inquiété. Il explose le vieux record de l'épreuve qui datait de 2011 (2h03'02 par le Kényan Geoffrey Mutai), tandis que Simbu et Kipruto passent eux aussi sous les 2h03.

Le vainqueur a aussi battu son record personnel (2h02'24 à Valence en 2025) avec un chrono qui ferait de lui le cinquième meilleur performeur de l'histoire sur marathon. Les chronos réalisés à Boston ne sont toutefois pas homologués par la Fédération internationale d'athlétisme en raison du dénivelé négatif trop favorable et d'un parcours où le vent peut beaucoup aider.

Trois Kényanes sur le podium

Chez les femmes, Sharon Lokedi réalise elle aussi le doublé en s'imposant à Boston comme en 2025. Lundi, la Kényane de 32 ans a coupé la ligne en 2h18'51, 1'29 plus lentement que le record de l'épreuve qu'elle avait établi en 2025 (2h17'22).

Quatrième de l'épreuve aux JO de Paris, elle signe comme John Korir son troisième succès sur un marathon majeur, après Boston en 2025 et Berlin en 2022. Elle a devancé lundi ses compatriotes Loice Chemnung (2h19'35) et Mary Ngugi-Cooper (2h20'07).

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