  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mondiaux de beachvolley Pas de nouvel exploit pour Marco Krattiger et Leo Dillier, éliminés

ATS

20.11.2025 - 08:39

Il n'y a plus de paires suisses aux Championnats du monde à Adélaïde. Marco Krattiger et Leo Dillier ont échoué en huitièmes de finale.

Marco Krattiger et Leo Dillier n'ont pas réussi un deuxième exploit (archive).
Marco Krattiger et Leo Dillier n'ont pas réussi un deuxième exploit (archive).
Keystone

Keystone-SDA

20.11.2025, 08:39

20.11.2025, 08:46

Un jour après leur exploit contre les Néerlandais Stefan Boermans et Yorick de Groot, têtes de série no 2, Krattiger et Dillier ont maintenu l'espoir de se qualifier pour les quarts pendant un set contre le duo brésilien Evandro/Arthur Lanci, têtes de série no 4, deux adversaires qu'ils avaient déjà battus auparavant.

Mondiaux de beachvolley. Marco Krattiger et Leo Dillier sauvent l’honneur suisse

Mondiaux de beachvolleyMarco Krattiger et Leo Dillier sauvent l’honneur suisse

Krattiger et Dillier avaient remporté leur seul duel précédent contre Evandro, 35 ans et 2m10, et son partenaire de six ans son cadet, en trois sets lors du tournoi Elite16 à Gstaad en juillet.

Le score de 22-24 21-12 15-13 montre que les Suisses ont pu y croire pendant un set. Après une première manche équilibrée, le Thurgovien et l'Argovien ont connu un coup de mou. Les Brésiliens en ont profité pour égaliser et prendre une avance confortable de cinq points dans le tie-break. Krattiger et Dillier ont certes réussi à réduire l'écart à un point, mais cela n'a pas suffi pour renverser la situation.

Les plus lus

Cette erreur de raisonnement coûte cher aux seniors
Une fratrie menant trop grand train arrêtée sur la Côte d'Azur
Epuisés émotionnellement, trop sollicités, les Suisses tirent la langue
Oscar Piastri, un effondrement «étrange» et difficile à expliquer
Une photo, un mensonge hideux et la mort tragique d'un fan des Chiefs