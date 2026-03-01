  1. Clients Privés
Cyclisme Une grave blessure pour Stefan Küng

ATS

1.3.2026 - 07:35

La saison ne pouvait pas plus mal commencer pour Stefan Küng. Le Thurgovien, qui roule depuis cette année pour l'équipe suisse Tudor, s'est fracturé le fémur gauche en chutant samedi lors de l'épreuve du World Tour Omloop Het Nieuwsblad en Belgique.

Stefan Küng s'est fracturé le fémur gauche samedi (archives).
Stefan Küng s'est fracturé le fémur gauche samedi (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

01.03.2026, 07:35

01.03.2026, 08:01

En raison de la gravité de la blessure, une opération est inévitable, a annoncé l'équipe de Fabian Cancellara. Stefan Küng (32 ans) sera rapatrié en Suisse dès que possible pour y être opéré. On ne sait pas encore quand le double champion d'Europe du contre-la-montre pourra reprendre la compétition.

