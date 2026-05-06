Jonas Vingegaard veut conquérir son premier Tour d'Italie dès vendredi. Il sera aidé par l'Américain Sepp Kuss, vainqueur d'une Vuelta, le Belge Victor Campenaerts ou encore le Néerlandais Wilco Kelderman, selon la formation dévoilée par Visma-Lease a bike mercredi.

Choo choo, all aboard the Giro train for Jonas Vingegaard and Visma–Lease a Bike! 🚂😆 pic.twitter.com/CUpIG6yfaJ — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) May 6, 2026

Keystone-SDA ATS

L'équipe néerlandaise a posté sur ses réseaux sociaux une vidéo avec les huit coureurs qui s'élanceront vendredi de Bulgarie, avec pour mission de ramener le maillot rose à Rome le 30 mai, conformément à l'ambition affichée par Vingegaard, déjà vainqueur des deux autres Grands Tours (de France, en 2022 et 2023, et d'Espagne, en 2025).

Lauréat de la Vuelta en 2023, Sepp Kuss, 31 ans, tiendra son rôle traditionnel de capitaine de route auprès du Danois, qui aura d'autres équipiers expérimentés avec lui, à l'image de Wilco Kelderman, 35 ans et 3e du Giro en 2020, ou Victor Campenaerts, 34 ans.

Le grimpeur italien Davide Piganzoli apportera lui la fraîcheur de ses 23 ans, et devrait aussi être précieux en montagne alors qu'il reste sur une 14e place finale l'an dernier -il était alors avec l'équipe Polti. Timo Kielich, Bart Lemmen et Tim Rex complètent le casting des frelons.

Favori de l'épreuve en l'absence de Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, s'il s'impose le 30 mai, deviendra le huitième coureur à remporter les trois principaux Tours, après Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali et Chris Froome.

En l'absence de Pogacar, mais aussi d'Isaac del Toro et de Joao Almeida, l'équipe UAE sera emmenée par le Britannique Adam Yates.