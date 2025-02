Le Polonais Michal Kwiatkowski a remporté en solitaire la Clasica Jaen, lundi à Ubeda, en Espagne. Le Colombien Egan Bernal a lui chuté et a dû être hospitalisé.

Michal Kwiatkowski s’est imposé (archives). AP

Keystone-SDA ATS

L'ancien champion du monde (2014), qui signe à 34 ans la 32e victoire de sa carrière, a devancé d'une trentaine de secondes le Mexicain Isaac Del Toro dans cette course dont la particularité est d'emprunter dix «Caminos de Olivos», des routes blanches à la sauce «Strade Bianche».

Victime d'une lourde chute dans les derniers kilomètres de la course qu'il avait animée, le Colombien Egan Bernal, coéquipier de Kwiatkowski, a été hospitalisé, a annoncé Ineos sur le réseau social X. Selon l'organisation de la course, le vainqueur du Tour de France 2019 et du Giro 2021, qui a chuté dans un virage en descente, se serait fracturé une clavicule.

Le Colombien âgé de 28 ans s'était imposé début février aux Championnats nationaux en remportant la course en ligne et le contre-la-montre, ses premières victoires depuis un terrible accident en 2022. Il avait failli mourir lors d'un entraînement en Colombie lorsqu'il avait percuté de plein fouet un bus à l'arrêt, et était resté éloigné des pelotons pendant sept mois.