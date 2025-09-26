L'Argovien Matthias Kyburz a terminé le sprint individuel de la finale de la Coupe du monde à Uster à la deuxième place, battu de 4'' par le Tchèque Tomas Krivada.

L'Argovien Matthias Kyburz a brillé KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le deuxième meilleur Suisse a été Simon Polsini, qui s'est classé 5e.