  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

NBA Kyshawn George brille et les Wizards gagnent

ATS

21.12.2025 - 08:17

Rare victoire pour les Wizards en NBA. Grâce à un excellent Kyshawn George, Washington a battu Memphis 130-122 pour un cinquième succès cette saison.

Keystone-SDA

21.12.2025, 08:17

21.12.2025, 09:58

Le Chablaisien a livré un tout grand match. En 39 minutes, il a amassé 28 pts (10/16 soit 62,5%), avec un 3/7 à distance, 7 rebonds, 7 assists, une interception et un contre. Cette deuxième année est vraiment celle de la confirmation pour le Valaisan qui affiche une moyenne de 14,7 pts, 5,8 rebonds et 5 assists.

Les Houston Rockets ont battu les Denver Nuggets de Nikola Jokic 115-101, mais Clint Capela n'est pas entré en jeu.

Quant à Yanic Konan Niederhäuser, il n'était pas dans l'effectif des Clippers qui ont pris le meilleur sur les Lakers dans le derby de Los Angeles, 103-88.

Les plus lus

États-Unis : l’agence ICE a arrêté trois ressortissants suisses à ce jour
Père Thomas, combien de confessions entendez-vous chaque jour?
Les Suisses paient 80% de plus pour les mêmes produits
Marco Schwarz mène largement, les Suisses perplexes
Suivez le super-G dames en direct
C'est ici que les Suisses préfèrent passer leurs vacances pendant les fêtes