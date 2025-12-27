Washington a cueilli un rare succès, son sixième de la saison en 29 matches disputés, vendredi en NBA. Les Wizards ont battu Toronto 138-117 grâce notamment à un excellent Kyshawn George.

Keystone-SDA ATS

L'ailier valaisan a inscrit 23 points face aux Raptors, terminant ainsi meilleur marqueur de son équipe, ajoutant 6 rebonds, 3 passes décisives et 1 contre en 28 minutes passées sur le parquet. Il s'est montré très adroit au tir avec un 9/13 (3/5 à 3 points).

Les Wizards, qui affichaient toujours le pire bilan de la Ligue après cette victoire, ont forcé la décision dans un dernier quart-temps remporté 36-17. Dominateurs au rebond (46 prises à 33), ils ne comptaient que deux longueurs d'avance à l'issue de la troisième période.

Les Clippers se réveillent

Les Clippers de Yanic Konan Niederhäuser ont quant à eux cueilli leur troisième succès d'affilée, le neuvième dans cet exercice 2025/26, en allant s'imposer 119-103 à Portland. Aligné durant 12 minutes, le «rookie» fribourgeois n'a pas inscrit de point (0/1 au shoot) mais il a capté 2 rebonds et signé 2 contres.

La franchise de Los Angeles a pu compter sur James Harden (34 points) et sur Brook Lopez (31 points, avec 9 paniers primés à la clé) pour faire la différence. Les Clippers ont pris les commandes au troisième quart grâce à un partiel de 19-1 qui leur a permis de faire passer le score de 59-71 à 78-72.