NBA Incandescent, Kyshawn George porte les Wizards

ATS

27.12.2025 - 07:35

Washington a cueilli un rare succès, son sixième de la saison en 29 matches disputés, vendredi en NBA. Les Wizards ont battu Toronto 138-117 grâce notamment à un excellent Kyshawn George.

Keystone-SDA

27.12.2025, 07:35

27.12.2025, 08:06

L'ailier valaisan a inscrit 23 points face aux Raptors, terminant ainsi meilleur marqueur de son équipe, ajoutant 6 rebonds, 3 passes décisives et 1 contre en 28 minutes passées sur le parquet. Il s'est montré très adroit au tir avec un 9/13 (3/5 à 3 points).

NBA. Clint Capela et Kyshawn George du côté des perdants

NBAClint Capela et Kyshawn George du côté des perdants

Les Wizards, qui affichaient toujours le pire bilan de la Ligue après cette victoire, ont forcé la décision dans un dernier quart-temps remporté 36-17. Dominateurs au rebond (46 prises à 33), ils ne comptaient que deux longueurs d'avance à l'issue de la troisième période.

Les Clippers se réveillent

Les Clippers de Yanic Konan Niederhäuser ont quant à eux cueilli leur troisième succès d'affilée, le neuvième dans cet exercice 2025/26, en allant s'imposer 119-103 à Portland. Aligné durant 12 minutes, le «rookie» fribourgeois n'a pas inscrit de point (0/1 au shoot) mais il a capté 2 rebonds et signé 2 contres.

La franchise de Los Angeles a pu compter sur James Harden (34 points) et sur Brook Lopez (31 points, avec 9 paniers primés à la clé) pour faire la différence. Les Clippers ont pris les commandes au troisième quart grâce à un partiel de 19-1 qui leur a permis de faire passer le score de 59-71 à 78-72.

