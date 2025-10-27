  1. Clients Privés
NBA Kyshawn George discret, les Wizards battus

ATS

27.10.2025 - 07:25

Kyshawn George est resté discret dimanche en NBA, deux jours après avoir inscrit 34 points dans un match gagné par les Wizards à Dallas. Le Valaisan a dû se contenter de 6 points face à Charlotte, qui s'est imposé 139-113 à Washington.

Keystone-SDA

27.10.2025, 07:25

27.10.2025, 07:31

L'ailier chablaisien, qui a manqué ses quatre tentatives à 3 points dimanche, a certes capté 8 rebonds et distillé 5 passes décisives. Mais il affiche surtout le pire différentiel du match: un terrible -22, en ayant passé 25 minutes sur le parquet.

Les Wizards, qui disputaient leur premier match de la saison devant leur public, menaient pourtant 62-51 à la mi-temps. Mais ils ont ensuite subi les foudres de LaMelo Ball: le meneur des Hornets a cumulé 38 points, 13 rebonds et 13 assists.

Le «rookie» Yanic Konan Niederhäuser n'a par ailleurs pas participé à la victoire des Clippers face aux Portland Trail Blazers dimanche (114-107). L'intérieur fribourgeois est resté sur le banc de la franchise de Los Angeles pour la première fois en trois matches joués depuis le début de la saison.

