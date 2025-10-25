  1. Clients Privés
NBA Kyshawn George en mode XXL : 34 points et 11 rebonds !

ATS

25.10.2025 - 07:48

Kyshawn George a sorti le grand jeu vendredi en NBA. L'arrière valaisan de Washington a cumulé 34 points et 11 rebonds dans un match gagné 117-107 par les Wizards à Dallas.

Keystone-SDA

25.10.2025, 07:48

25.10.2025, 08:53

Egalement auteur de 4 passes décisives, 3 blocs et 2 interceptions, Kyshawn George a signé son record de points dès le deuxième match d'une saison qui s'annonce prometteuse pour lui. Il a rentré 11 de ses 15 tirs en 35 minutes passées sur le parquet, avec un remarquable 7/9 dans ses tentatives à 3 points.

Washington a ainsi parfaitement réagi après s'être incliné en ouverture de saison à Milwaukee, où George avait déjà brillé (21 points). La saison commence en revanche mal pour les Dallas Mavericks du no 1 de la draft Cooper Flagg (18 points vendredi), lesquels se sont inclinés pour la deuxième fois en deux sorties.

Les deux autres joueurs suisses évoluant en NBA se sont contentés d'un temps de jeu bien plus limité vendredi. Le «rookie» des Clippers Yanic Konan Niederhäuser a joué 5 minutes dans un match gagné 129-102 par Los Angeles face aux Phoenix Suns. Mais le pivot fribourgeois a tout de même trouvé le temps d'inscrire 6 points.

Le centre genevois de Houston Clint Capela a quant à lui eu droit à 4 minutes de jeu, se montrant lui aussi efficace (2 points, 4 rebonds). Mais la soirée fut difficile pour les Rockets, qui ont subi face aux Detroit Pistons (115-111) leur deuxième défaite en deux matches malgré les 37 points de Kevin Durant.

