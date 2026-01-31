  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

NBA Soirée difficile pour George et les Wizards face à l’armada des Lakers

ATS

31.1.2026 - 08:21

Retour à la case défaite pour Washington en NBA. Malgré les 15 points de Kyshawn George, les Wizards se sont inclinés 142-111 face aux Los Angeles Lakers.

Keystone-SDA

31.01.2026, 08:21

31.01.2026, 08:39

Après deux victoires contre Milwaukee et Portland, c'est un dur retour à la réalité pour le club de la capitale. En 27 minutes, George a réalisé 15 pts, 3 rebonds, 6 assists, une interception et 2 contres. Joli, mais insuffisant face à des Lakers qui ont shooté à 61% sur le match. Luka Doncic s'est offert un nouveau triple-double avec 37 pts, 11 rebonds et 13 assists.

Niederhäuser a peu joué

Coup d'arrêt également pour les Clippers, battus 122-109 par les Denver Nuggets de Nikola Jokic. L'équipe de Yanic Konan Niederhäuser, qui n'a joué que deux minutes pour une seule tentative ratée, est pourtant en train d'inverser la tendance.

NBA. George en chef de file, les Wizards renouent avec la victoire

NBAGeorge en chef de file, les Wizards renouent avec la victoire

Après un début de saison catastrophique avec 6 succès pour 21 défaites, James Harden et ses coéquipiers en sont à 16 victoires pour 4 revers sur leurs 20 derniers matches.

Les plus lus

Éblouissant, un rayon de soleil nommé Malorie Blanc !
Course-poursuite à Bulle : un conducteur de 14 ans interpellé
Crans-Montana: l’aide financière urgente de 10'000 francs par victime n’a pas encore été versée
Au bout d’une lutte de tranchées, Rybakina sacrée championne !
La cagnotte de 113,5 millions est tombée à l’Euro Millions
Le ministère de la justice publie «plus de trois millions de pages» relatives à l’Affaire Epstein