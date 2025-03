Kyshawn George et les Washington Wizards ont dominé les Charlotte Hornets 113-100 dans le duel des cancres. Le Chablaisien a inscrit 8 points et distillé 8 assists.

Keystone-SDA, ats ATS

Ce 11e succès de la saison ne permet pas aux Wizards de quitter le fond de la cave puisqu'ils demeurent la plus mauvaise équipe de la ligue.

Dans le cinq de base depuis le 25 janvier, George continue de mériter la confiance de son coach pour son jeu défensif. Il en est à six interceptions et six contres sur les trois derniers matches. Face aux Hornets, il a même été le plus utilisé avec 35 minutes de jeu.