On n’arrête pas Victor Wembanyama en ce mois de novembre! Kyshawn George et Washington l’ont appris à leurs dépens jeudi soir au Texas.

ATS

Le prodige français a inscrit 50 points, grâce notamment à 8 tirs primés, lors du succès 139-130 de San Antonio face aux Wizards, qui ont concédé leur sixième défaite de rang. A 20 ans et 314 jours, Victor Wembanyama est devenu le quatrième joueur le plus jeune de l’histoire de la NBA à atteindre ce seuil des 50 points derrière Brandon Jennings, LeBron James et Devin Brooker.

Sorti du banc, Kyshawn George ne peut pas rougir de sa performance. Aligné durant 32 minutes, le Valaisan a inscrit 12 points, a cueilli 3 rebonds, délivré 6 assists et volé 2 ballons pour un différentiel de +7. Kyshawn George retrouvera Clint Capela vendredi à Atlanta pour le troisième derby suisse de l’année. Il a gagné les deux premiers pour les deux seules victoires des Wizards à ce jour.

59 points pour Giannis Antetokounmpo

Victor Wembanyama ne fut toutefois pas le joueur le plus prolifique de la soirée. Giannis Antetokounmpo a, en effet, marqué... 59 points pour permettre à Milwaukee de battre 127-120 Detroit en prolongation. Le pivot grec signe ainsi le record de points de cette saison. Son record personnel est un match à 64 points la saison dernière contre Indiana.

ats