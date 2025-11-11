  1. Clients Privés
NBA Kyshawn George malheureux : un lancer raté qui a tout changé

ATS

11.11.2025 - 08:46

Les Washington Wizards ont dû s'incliner 137-135 ap face aux Detroit Pistons. Auteur de 14 points, Kyshawn George a malheureusement manqué un lancer franc décisif.

Keystone-SDA

11.11.2025, 08:46

11.11.2025, 09:21

Alors qu'il ne restait que 2,2 secondes à jouer et que Washington menait de deux points, George a eu droit à deux lancers francs pour une faute de Cade Cunningham. Le Chablaisien a inscrit le premier, mais a raté le second qui a permis aux Pistons de récupérer la balle et de tenter un dernier tir à distance pour égaliser. C'est ce qu'a réussi Daniss Jenkins à 1,3 seconde de la fin du quatrième quart.

Detroit a finalement remporté la prolongation. Washington a essuyé un neuvième revers de rang, tandis que Detroit a composté une septième victoire consécutive.

Omniprésent pour les Pistons, Cade Cunningham a sorti un triple double (46 pts, 12 rebonds, 11 assists). Kyshawn George a lui inscrit 14 points, pris 4 rebonds, délivré 6 assists et bloqué un tir.

Placé en G League aux San Diego Clippers, le club-ferme de LA, Yanic Konan Niederhäuser n'a pas participé à la défaite 105-102 des Los Angeles Clippers contre les Atlanta Hawks puisqu'il est resté sur le banc. La veille, le rookie fribourgeois était engagé à Stockton au sud de Sacramento face aux Kings. Il a joué 32 minutes pour une fiche de 20 pts, 8 rebonds et 4 contres, mais son équipe s'est inclinée 117-108.

