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Tour Auvergne-Rhône-Alpes Le cow-boy Simmons plus fort que la cavalerie

ATS

10.6.2026 - 19:48

L'Américain Quinn Simmons a remporté la 4e étape du Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes (ex-Dauphiné), mercredi à Montrond-les-Bains. L'échappée a résisté d'extrême justesse au retour du peloton.

Keystone-SDA

10.06.2026, 19:48

10.06.2026, 19:49

Le coureur de Lidl-Trek, qui faisait partie d'un groupe de dix coureurs se disputant la victoire, s'est imposé au sprint devant le Néo-Zélandais Finn Fisher-Black et le Français Matteo Vercher, quelques secondes seulement avant l'arrivée du peloton.

Le Français Alex Baudin (EF Education) conserve le maillot jaune de leader avec douze secondes d'avance sur les deux leaders de l'équipe Ineos, le Français Kévin Vauquelin et le Britannique Oscar Onley.

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