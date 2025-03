L'Américain Quinn Simmons (Lidl-Trek) a remporté la 6e étape du Tour de Catalogne dont le parcours a été réduit en raison d'un vent violent. Le classement général reste le même pour les leaders après que les temps ont été gelés avant l'arrivée.

Simmons triunfa en el caos de Berga con un ataque final que casi se queda corto 😅



Ayuso, líder antes del desenlace final de este domingo#VoltaCatalunya104 #LaCasadelCiclismo 🚴 pic.twitter.com/stjrNx1iC1 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) March 29, 2025

Keystone-SDA ATS

Les rafales de vent à plus de 100 km/h ont incité les organisateurs à modifier le parcours de l'étape et notamment supprimer l'ascension du Coll de Pradell (1715 m). La distance totale a donc été réduite par rapport aux 159 km prévus initialement et ne s'est déroulée que sur la première boucle de 60 kilomètres dont plus de la moitié a été neutralisée.

L'arrivée a été transférée à Berga plutôt qu'à Queralt sur les hauteurs de la ville avec un final au sprint sans bonifications après un point de contrôle à 5 km avant la ligne d'arrivée où les temps ont été gelés.

Victoire symbolique

Dès que la course a été lancée, un quatuor composé de Carlo Verona, Rémy Rochas, Frank van der Broek et Diego Uriarte a imprimé le rythme avec un peloton relégué à une dizaine de secondes. Les échappés ont été rattrapés avant le passage des 5 km précédant l'arrivée qui a vu une bonne partie du peloton se relever, les autres coureurs se disputant une victoire toute symbolique.

A ce petit jeu, c'est Quinn Simmons, 23 ans, qui l'a emporté devant le Tchèque Pavel Bittner (Picnic PostNL), l'Espagnol Juan Ayuso (UAE) conservant le maillot vert et blanc de leader du classement général juste devant le Slovène Primoz Roglic (BORA). La course se jouera donc lors de l'ultime étape dimanche longue de 88 kilomètres avec plusieurs ascensions du Castell de Montjuïc surplombant Barcelone.