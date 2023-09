L'Américaine Simone Biles, qui revient à la compétition après un hiatus de deux ans, a indiqué jeudi que les Jeux olympiques de Paris en 2024 constituaient son principal objectif. Elle a ajouté qu'elle «adorerait» y gagner d'autres médailles d'or.

Simone Biles a les JO de Paris dans le viseur. IMAGO

«C'est le chemin que j'aimerais suivre», a déclaré Biles, 26 ans, dans un entretien à la chaîne de télévision NBC, confirmant pour la première fois depuis son retour son objectif de participer aux Jeux.

Biles, qui a déjà gagné quatre médailles d'or aux JO, a montré qu'elle était revenue au plus haut niveau lors de deux compétitions en août, réussissant deux fois un Yurchenko double carpé dont elle est la spécialiste. Elle a également décroché un 8e titre record en concours général fin août et pourrait étoffer sa moisson de 19 titres lors des Mondiaux qui vont commencer à Anvers en Belgique le 30 septembre.

Elle avait toutefois indiqué, jusqu'à jeudi, qu'elle entendait rester discrète sur ses objectifs afin de maintenir l'équilibre entre le sport et sa vie privée. Elle s'était retirée de la plupart des épreuves des JO 2021 au Japon pour des raisons de santé mentale et de sécurité. La gymnaste avait expliqué avoir connu une attaque de «twisties», des dangereuses pertes de repères dans l'espace exposant les athlètes à un risque de blessure lorsqu'ils atterrissent.

«Je pense que je dois prendre un peu plus soin de moi et écouter mon corps», a-t-elle souligné. «M'assurer que je prends le temps pour les choses importantes dans ma vie plutôt que de faire comme avant et de toujours pousser et de prendre le temps après».

«Maintenant, j'ai décidé de suivre une thérapie, de m'assurer que tout fonctionne pour que je fasse le mieux possible au gymnase et aussi être une bonne épouse, une bonne fille, une bonne amie et toutes les bonnes choses», a affirmé Simone Biles qui a épousé en avril un joueur de football américain.

AFP