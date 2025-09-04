  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Notre pays proteste plus» L'ampleur des manifestions secoue la Vuelta

ATS

4.9.2025 - 16:08

Depuis 1935, seules 10 éditions de la Vuelta n'ont pas eu lieu, en raison de deux guerres et sous la dictature de Franco. Mais, aujourd'hui, ce sont les manifestations pro-palestiniennes liées au génocide à Gaza, particulièrement fortes en Espagne, qui compromettent son bon déroulement.

Les manifestations pro-palestiniennes compromettent le bon déroulement de la Vuelta.
Les manifestations pro-palestiniennes compromettent le bon déroulement de la Vuelta.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

04.09.2025, 16:08

Mercredi, la 11e étape devait se clore à Bilbao, au Pays basque, mais bousculades et heurts de manifestants – dénonçant principalement la présence d'une équipe israélienne dans le peloton – avec la police ont contraint les organisateurs à raccourcir l'étape de 3 kilomètres et à ne pas désigner de vainqueur.

Chaos sur la Vuelta. «Suite à des incidents sur la ligne d'arrivée, il n'y aura pas de vainqueur»

Chaos sur la Vuelta«Suite à des incidents sur la ligne d'arrivée, il n'y aura pas de vainqueur»

«Le Pays basque a montré une fois de plus aujourd'hui qu'il est un leader mondial dans la lutte pour les droits, la solidarité et la liberté des peuples», a alors déclaré le dirigeant indépendantiste basque, Arnaldo Otegi. Mais si de nombreux Basques voient des similitudes entre leurs propres aspirations nationalistes et la lutte des Palestiniens pour la reconnaissance de leur Etat, c'est bien dans toute l'Espagne que le soutien à la cause palestinienne est populaire.

Soutien inconditionnel

Accroché aux balcons, brandi lors des fêtes locales, le drapeau palestinien s'affiche souvent fièrement, en particulier chez les militants de gauche ou d'extrême gauche. Depuis deux ans, les manifestations contre les bombardements israéliens à Gaza et contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu sont fréquentes.

Suivant la ligne traditionnelle de la politique espagnole, voire l'accentuant, le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez a très tôt affiché un soutien inconditionnel aux Palestiniens, s'attirant régulièrement les foudres du gouvernement Netanyahu, qui comprend des ministres d'extrême droite. Israël n'a d'ailleurs plus d'ambassadeur à Madrid depuis mai 2024 et la reconnaissance de l'Etat de Palestine par le gouvernement espagnol.

La Vuelta chahutée. «Il n'y a qu'une solution : que l'équipe Israel se retire»

La Vuelta chahutée«Il n'y a qu'une solution : que l'équipe Israel se retire»

Dans ce contexte, les manifestations de la Vuelta apparaissent jour après jour beaucoup plus importantes que celles observées lors du Tour de France ou du Giro en Italie, plus tôt cette année. Visée par ces manifestants, l'équipe Israël-Premier Tech: le long des étapes, drapeaux palestiniens et banderoles de revendications se succèdent, quand ce ne sont pas des manifestants vêtus de noir, comme des femmes palestiniennes, tenant de faux bébés morts dans les bras, qui occupent le bord de la route.

Ces manifestants ont parfois tenté d'interrompre la course en s'interposant devant les coureurs. Le cycliste italien Simone Petilli s'est même retrouvé à terre mardi. «Notre pays proteste plus et plus fort que nos autres partenaires européens, sans parler des voisins arabes de la bande de Gaza, qui sont plutôt silencieux», souligne jeudi le quotidien La Vanguardia, déplorant toutefois la forme de ces manifestations.

Vuelta. «Nous nous sentons en danger» - Le peloton pris à partie

Vuelta«Nous nous sentons en danger» - Le peloton pris à partie

Pas de polémique

Dans le pays, qui n'a établi de relations diplomatiques avec Israël qu'en 1986, près de 40 ans après sa création, les incidents survenus à Bilbao ne suscitent toutefois pas de vive polémique.

Certains membres d'extrême gauche du gouvernement s'en sont même au contraire ouvertement réjoui, la ministre de la Jeunesse Sira Rego évoquant une «leçon d'humanité», tandis que la vice-présidente du gouvernement Yolanda Díaz saluait «l'engagement de notre pays (l'Espagne) face au génocide». «Toutes ces manifestations et actions ne doivent pas compromettre (...) le bon déroulement d'une compétition sportive», a toutefois insisté jeudi la ministre Elma Saiz à la télévision espagnole TVE, appelant à éviter «tout type d'accident».

Vuelta. «Cela créerait un dangereux précédent» - L'équipe Israel refuse de se retirer

Vuelta«Cela créerait un dangereux précédent» - L'équipe Israel refuse de se retirer

Des appels à manifester ont toutefois été lancés pour la quasi-totalité des étapes de la Vuelta, qui doit s'achever dimanche 14 septembre à Madrid, autre lieu attendu de forte mobilisation.

Depuis la création de l'épreuve en 1935, seules 10 éditions de la Vuelta n'ont pas eu lieu: durant la guerre civile (1937 à 1940), pendant la Seconde Guerre mondiale (1943 et 1944) et sous la dictature de Francisco Franco (1951 à 1954).

L'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, qui a déclenché la riposte israélienne, a causé la mort de 1219 personnes, pour la plupart des civils, selon un bilan de l'AFP basé sur des chiffres officiels. Les représailles israéliennes qui ont suivi ont causé plus de 63'000 morts dans la bande de Gaza, principalement des civils, selon les chiffres du ministère de la Santé de Gaza – sous l'autorité du Hamas -, que l'ONU considère comme fiables.

La Vuelta fête ses 80 ans !

La Vuelta fête ses 80 ans !

La Vuelta 2025 est lancée ! 21 étapes, plus de 3 150 km, des cols mythiques et un suspense total avec un Vingegaard en feu. On fait le point sur la course, les favoris et la présence suisse !

28.08.2025

Les plus lus

Mort de l'acteur Jacques Charrier, ex-époux de Brigitte Bardot
Cyberattaque contre le site internet de la CGN
Ce que l'on sait des garanties de sécurité envisagées pour l'Ukraine
Affaire Maddie: Le principal suspect en passe d'être libéré est «dangereux»
Easyjet va supprimer de nombreux vols au départ de Bâle