Après 21 ans en Coupe du monde de VTT, Nino Schurter a tiré sa révérence en 2025. Les espoirs suisses reposent désormais surtout sur Alessandra Keller et sur Fabio Pünterner, le successeur désigné de Schurter.

Nino Schurter a tiré sa révérence devant son public à Lenzerheide en septembre dernier. KEYSTONE

Keystone-SDA, par Jonas Schneeberger ATS

Figure dominante à ses plus belles heures, Nino Schurter ne l'était plus lors des dernières années de sa formidable carrière. Il est toutefois resté jusqu'au bout le fer de lance de l'équipe de Suisse. S'ouvre désormais l'an 1 après Schurter, année marquée symboliquement par un nouveau chapitre de la Coupe du monde.

Pour la première fois, elle fait étape en Corée du Sud. Le coup d'envoi de la saison sera donné ce week-end à Yongpyong, où les skieurs alpins avaient sacré leurs champions olympiques dans les disciplines techniques en 2018.

Au total, neuf manches figurent au programme, dont celle de Lenzerheide lors de l'avant-dernier week-end de juin. Les Championnats du monde de Val di Sole (Italie) fin août seront le point culminant de la saison.

Keller en championne du monde

Que peut-on attendre des Suisses à l'aube de cette première saison sans Nino Schurter? Chez les femmes, Alessandra Keller visera à nouveau les premiers rôles. La Nidwaldienne de 30 ans, championne du monde de short-track la saison dernière à Crans-Montana, a remporté le classement général de la Coupe du monde en 2022 et 2024 et aborde la saison en pleine confiance.

«La préparation s'est déroulée sans accroc. Tout s'est parfaitement passé», déclarait Keller il y a un peu plus d'un mois avant de triompher avec autorité au Cape Epic, une prestigieuse course par étapes qu'elle a disputée en duo avec la Sud-Africaine Candice Lill.

Pour Nicole Koller, cinquième du classement général la saison dernière, l'objectif sera de confirmer. Sina Frei (9e) et Jolanda Neff (10e), également présentes dans le top 10, ont souvent prouvé de quoi elles étaient capables.

Dans les pas de Schurter

Chez les hommes, Fabio Püntener avait terminé l'année 2025 comme meilleur Suisse, de manière assez inattendue. Après des premières années compliquées en élite, marquées par des blessures, des contretemps et des problèmes techniques, l'Uranais de 26 ans a finalement rejoint l'élite mondiale.

Deux podiums, une 5e place au général de la Coupe du monde, la 1re place au classement mondial UCI et un contrat au sein de l'équipe Scott-SRAM – celle de Nino Schurter et du team manager Thomas Frischknecht – ont récompensé ses performances. Sur le papier, le géant d'1m93 apparaît donc comme le successeur désigné de Schurter.

Filippo Colombo, son coéquipier chez Scott, a connu une saison mitigée conclue hors du top 20 du général. Le potentiel du Tessinois de 28 ans reste toutefois incontesté, tout comme celui de Lars Forster, qui a déjà montré ses qualités sur certaines manches et compte notamment des victoires en Coupe du monde ainsi que deux titres européens.

S'ajoutent encore Luca Schätti (25 ans), quatrième des derniers Mondiaux, ainsi que Vital Albin (27 ans) et Dario Lillo (24 ans), qui pourraient franchir un nouveau cap vers le sommet mondial. Sans oublier Mathias Flückiger: à 37 ans, il fait partie des coureurs les plus expérimentés et demeure capable de jouer les premiers rôles, comme il l'a montré la saison passée avant et lors des Mondiaux (5e).

Pas de hiérarchie claire

Chez les hommes, une hiérarchie nette doit encore se dessiner, y compris à l'échelle internationale. L'Américain Christopher Blevins abordera la saison en tant que vainqueur sortant du général, tandis que le Sud-Africain Alan Hatherly est champion du monde en titre.

Chez les femmes, la Néo-Zélandaise de 24 ans Samara Maxwell (lauréate du classement général) et la Suédoise Jenny Rissveds, (championne du monde et deuxième du général), sont les favorites annoncées.