Fléchettes Littler décroche le jackpot : 20 million de livres sterling !

ATS

9.1.2026 - 19:03

Le champion du monde de fléchettes, Luke Littler, a conclu l'accord de parrainage le plus lucratif de l'histoire de cette discipline. Il s'est engagé avec le fabricant de fléchettes Target Darts pour 20 millions de livres (21,5 mio de francs environ), rapporte vendredi la presse britannique.

Keystone-SDA

09.01.2026, 19:03

L'Anglais de 18 ans, qui a récolté un million de livres de prime après avoir remporté son deuxième titre mondial consécutif à Londres le week-end dernier, a renouvelé son contrat pour dix ans avec Target Darts.

Fléchettes. De sport niche à phénomène mondial : comment Littler a tout révolutionné !

FléchettesDe sport niche à phénomène mondial : comment Littler a tout révolutionné !

Selon l'agence Press Association, le nouvel accord inclut des gains potentiels et des primes, ainsi qu'un pourcentage des ventes de produits et d'équipements.

Mondiaux de fléchettes. Surhumain, le prodige Littler conserve son titre et empoche 1 million !

Mondiaux de fléchettesSurhumain, le prodige Littler conserve son titre et empoche 1 million !

Littler s'est révélé en 2024, en atteignant à 16 ans seulement la finale du Championnat du monde. Depuis, les fléchettes et la cible magnétique à son nom se vendent très bien dans tout le Royaume-Uni.

Fléchettes. À 18 ans, Luke Littler défie toutes les statistiques

FléchettesÀ 18 ans, Luke Littler défie toutes les statistiques

Il était devenu en janvier 2025 le plus jeune champion du monde de l'histoire des «darts», à 17 ans.

