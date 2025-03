Kambundji vice-championne, Werro échoue à 0'01 du podium !

DEVYNNE DEFENDS: Your World Indoor defending 60mH champion is @DevynneCharlton once again who beat out the rest of the field with a season’s best of 7.72. 🇧🇸💪🏾🔥



🥇7.72🇧🇸Devynne Charlton (SB)

🥈7.73🇨🇭Ditaji Kambundji

🥉7.74🇯🇲Ackera Nugent (SB) pic.twitter.com/On4BRzd2xo