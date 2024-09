Céline van Till a apporté une onzième médaille à la délégation suisse présente aux Jeux paralympiques de Paris.

La Genevoise s'est classée deuxième dans la catégorie «tricycle» derrière la Néerlandaise Marieke van Soest, la seule à l'empêcher de réaliser un fabuleux triplé. En 2023, van Till avait en effet été sacrée championne d'Europe et du monde en para-cyclisme.

Sur la ligne d'arrivée, la Romande de 33 ans a concédé un peu plus de 10'' à la gagnante de ce contre-la-montre, catégorie T1-T2. Six athlètes ont participé à cette course.

Pour van Till, le cyclisme est le troisième sport qu'elle pratique en tant que para-athlète. Auparavant, elle s'était également adonnée au dressage - elle fut 13e aux Paralympiques de Rio en 2016 - et à l'athlétisme.

Benjamin Früh 5e, Sandra Stöckli 10e

Benjamin Früh s'est, lui, classé 5e du contre-la-montre en para-cyclisme en catégorie H1. Pour sa première participation aux Jeux paralympiques, le Zurichois de 32 ans a réalisé une bonne performance.

«J'ai tout donné et je n'ai rien à me reprocher», a-t-il souligné, à l'arrivée. Jeudi, Früh poursuivra la compétition avec la course sur route.

De son côté, Sandra Stöckli a obtenu le 10e rang du contre-la-montre en para-cyclisme. L'athlète de Jona a dû prendre le départ dans une catégorie (H4-H5) où il y avait moins d'athlètes fortement handicapées, ce qui a péjoré son résultat.

