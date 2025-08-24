  1. Clients Privés
Rugby Championship L'Argentine crée la surprise face aux All Blacks

ATS

24.8.2025 - 07:48

L'Argentine inspirée a fait preuve d'une plus grande discipline pour battre la Nouvelle-Zélande 29-23 lors de la 2e journée de Rugby Championship samedi. Les Pumas remportent ainsi leur toute première victoire à domicile sur les All Blacks.

La joie des Pumas argentins.
La joie des Pumas argentins.
KEYSTONE

Keystone-SDA

24.08.2025, 07:48

24.08.2025, 10:10

Les Argentins ont été dominés trois essais à deux à Buenos Aires, mais le demi d'ouverture remplaçant Santiago Carreras a réussi trois pénalités en seconde période pour leur permettre de prendre l'avantage et de répondre avec panache à la défaite 41-24 subie la semaine dernière à Cordoba.

Il s'agit de la première victoire de l'Argentine sur ses terres face aux All Blacks en 16 tentatives, après 14 défaites et un match nul enregistré en 1985. Le premier duel entre les deux équipes remonte à 1976.

