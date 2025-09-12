  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Athlétisme Une favorite au titre suspendue un jour avant les Mondiaux !

ATS

12.9.2025 - 13:54

L'Ethiopienne Diribe Welteji a été provisoirement suspendue à la demande de l'unité antidopage de World Athletics, a annoncé vendredi le Tribunal arbitral du sport (TAS). La vice-championne du monde du 1500 m manquera les Mondiaux de Tokyo, qui débutent samedi.

Diribe Welteji a été provisoirement suspendue à la demande de l'unité antidopage de World Athletics.
Diribe Welteji a été provisoirement suspendue à la demande de l'unité antidopage de World Athletics.
IMAGO/NurPhoto
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

12.09.2025, 13:54

La juridiction sportive «a accepté une demande de mesures provisoires» de la fédération internationale, «concernant une violation présumée des règles antidopage» pour laquelle l'athlète avait été blanchie fin août par l'antidopage éthiopien, selon un communiqué du TAS.

«Mme Welteji est déclarée inéligible pour participer aux Championnats du monde d'athlétisme de Tokyo 2025», dont les séries du 1500 m femmes débutent samedi, ajoute le TAS.

Mondiaux d’athlétisme. Plus de candidats au podium que jamais pour la Suisse à Tokyo

Mondiaux d’athlétismePlus de candidats au podium que jamais pour la Suisse à Tokyo

Médaillée d'argent à Budapest en 2023, Diribe Welteji avait été accusée le 21 mai dernier par l'agence antidopage éthiopienne d'avoir «refusé de fournir un échantillon lors d'un contrôle antidopage hors compétition sans justification», selon le tribunal lausannois.

Mais après une audience tenue le 12 août, la même agence avait conclu que l'athlète n'avait pas violé la réglementation antidopage, indique le TAS, sans préciser les raisons avancées.

Finalement suspendue

En recevant ce dossier le 1er septembre, l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU) avait décidé de faire appel de cette décision devant le TAS, réclamant une suspension provisoire effective dès les Mondiaux de Tokyo, jusqu'à ce que l'affaire soit jugée.

Concernant le fond du dossier, «les parties échangent des documents écrits et, avec leur accord, une audience sera programmée», écrit la juridiction suprême du monde sportif.

Quatrième aux Jeux olympiques de Paris en 2024, Diribe Welteji n'a pas couru depuis juillet au meeting de Prefontaine Classic (Eugene, Etats-Unis), où elle avait réalisé son record personnel en 3'51''44 et terminé deuxième derrière la Kényane Faith Kipyegon, qui avait battu le record du monde.

Athlétisme. Deux records du monde tombent en Ligue de diamant

AthlétismeDeux records du monde tombent en Ligue de diamant

Mondiaux d’athlétisme : stars et espoirs suisses à Tokyo

Mondiaux d’athlétisme : stars et espoirs suisses à Tokyo

Les Championnats du monde d’athlétisme 2025 se dérouleront du 13 au 21 septembre à Tokyo. Cette 20ᵉ édition rassemblera plus de 2’000 athlètes venus de près de 200 pays.

10.09.2025

Les plus lus

Armani va être cédé à un géant du luxe, selon le testament
Le zoo de Zurich partage une bien triste nouvelle
Le «traître» Novak Djokovic tourne le dos à la Serbie
Grosse déconvenue pour la Suisse lors du premier duel !
Un grave accident s’est produit sur une célèbre montagne russe !