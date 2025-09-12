L'Ethiopienne Diribe Welteji a été provisoirement suspendue à la demande de l'unité antidopage de World Athletics, a annoncé vendredi le Tribunal arbitral du sport (TAS). La vice-championne du monde du 1500 m manquera les Mondiaux de Tokyo, qui débutent samedi.

Diribe Welteji a été provisoirement suspendue à la demande de l'unité antidopage de World Athletics. IMAGO/NurPhoto

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

La juridiction sportive «a accepté une demande de mesures provisoires» de la fédération internationale, «concernant une violation présumée des règles antidopage» pour laquelle l'athlète avait été blanchie fin août par l'antidopage éthiopien, selon un communiqué du TAS.

«Mme Welteji est déclarée inéligible pour participer aux Championnats du monde d'athlétisme de Tokyo 2025», dont les séries du 1500 m femmes débutent samedi, ajoute le TAS.

Médaillée d'argent à Budapest en 2023, Diribe Welteji avait été accusée le 21 mai dernier par l'agence antidopage éthiopienne d'avoir «refusé de fournir un échantillon lors d'un contrôle antidopage hors compétition sans justification», selon le tribunal lausannois.

Mais après une audience tenue le 12 août, la même agence avait conclu que l'athlète n'avait pas violé la réglementation antidopage, indique le TAS, sans préciser les raisons avancées.

Finalement suspendue

En recevant ce dossier le 1er septembre, l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU) avait décidé de faire appel de cette décision devant le TAS, réclamant une suspension provisoire effective dès les Mondiaux de Tokyo, jusqu'à ce que l'affaire soit jugée.

Concernant le fond du dossier, «les parties échangent des documents écrits et, avec leur accord, une audience sera programmée», écrit la juridiction suprême du monde sportif.

Quatrième aux Jeux olympiques de Paris en 2024, Diribe Welteji n'a pas couru depuis juillet au meeting de Prefontaine Classic (Eugene, Etats-Unis), où elle avait réalisé son record personnel en 3'51''44 et terminé deuxième derrière la Kényane Faith Kipyegon, qui avait battu le record du monde.