Tour de France 2027 Écosse, Angleterre, Pays de Galles : le Tour en terres britanniques

ATS

15.1.2026 - 19:24

Edimbourg, Liverpool, Cardiff... Les trois premières étapes du Tour de France 2027, après un départ de la capitale écossaise, vont traverser trois des quatre nations constitutives du Royaume-Uni.

Keystone-SDA

15.01.2026, 19:24

15.01.2026, 20:15

Ceci avec l'idée de susciter la même ferveur populaire que les deux précédents grands départs britanniques. On savait déjà que la Grande Boucle allait s'élancer d'Edimbourg en 2027, cinquième départ de l'étranger en six ans après Copenhague (2022), Bilbao (2023), Florence (2024) et Barcelone (2026).

Jeudi soir, à Leeds, ville du nord de l'Angleterre qui accueillera elle le lancement du Tour de France femmes la même année, les organisateurs d'ASO ont présenté le détail des trois premières étapes devant les élus politiques locaux.

«Tournoi des six nations»

«C'est le grand départ qui ressemble le plus au Tournoi des six nations (de rugby), puisqu'on va faire l'Écosse, l'Angleterre, le Pays de Galles et évidemment la France derrière», souligne le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme.

La première étape, longue de 185 km, partira d'Edimbourg et arrivera à Carlisle, tout au nord de l'Angleterre, à 15 km de la frontière écossaise. Le lendemain, la course partira de Keswick pour se diriger vers Liverpool pour une étape 100% anglaise. Elle sera très longue (223 km), ce qui n'était «pas forcément prévu au départ», selon le directeur du Tour.

Il y aura cinq côtes répertoriées sur cette étape, mais sans pourcentage énorme, et le directeur du Tour voit «un sprint mais pas forcément massif» à l'arrivée.

Façon Liège-Bastogne-Liège

La 3e étape, au Pays de Galles, qui partira de Welshpool pour arriver à Cardiff, sera tout aussi longue (223 km) et plus sélective avec «un final façon Liège-Bastogne-Liège», en proposant sept côtes répertoriées et 3000 m de dénivelé.

Le Tour de France femmes partira lui de Leeds le vendredi 30 juillet pour une première étape arrivant à Manchester. La troisième étape aura lieu à Londres le dimanche. Les détails du parcours ne seront donnés qu'en avril. La Grande Boucle femmes regagnera ensuite la France pour se terminer le samedi suivant après neuf étapes.

