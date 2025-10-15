  1. Clients Privés
Basketball L'entraîneur de Miami Heat nommé sélectionneur des USA

ATS

15.10.2025 - 09:13

L'entraîneur du Miami Heat Erik Spoelstra a été nommé mardi sélectionneur de l'équipe masculine des États-Unis par la fédération américaine. Il est engagé jusqu'aux Jeux olympiques de Los Angeles.

Erik Spoelstra a été nommé mardi sélectionneur de l'équipe masculine des États-Unis.
Erik Spoelstra a été nommé mardi sélectionneur de l'équipe masculine des États-Unis.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

15.10.2025, 09:13

Les équipes américaines composées de stars de la NBA ont remporté dix-sept titres olympiques dans l'histoire, dont les cinq dernières médailles d'or consécutivement, depuis 2008.

«C'est un immense honneur», a déclaré Spoelstra. «Représenter notre pays et diriger des athlètes de classe mondiale dans des compétitions de prestige est l'un des plus grands privilèges dans le sport. Je me réjouis de perpétuer la tradition d'excellence et de travail d'équipe qui définit USA Basketball.»

Spoelstra, 54 ans, était entraîneur adjoint dans l'équipe championne olympique de Paris en 2024 et assistant de Steve Kerr au sein de l'équipe qui a terminé quatrième de la Coupe du monde 2023.

A Miami, Spoelstra était entraîneur adjoint de l'équipe championne de NBA en 2006 et, en tant qu'entraîneur principal, il a guidé Miami vers les titres NBA en 2012 et 2013. En plus des Jeux olympiques de 2028 qui auront lieu à domicile, Spoelstra dirigera l'équipe des Etats-Unis lors de la Coupe du monde FIBA 2027 à Doha.

