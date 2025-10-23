L'entraîneur de la franchise NBA de Portland, Chauncey Billups, a été arrêté dans le cadre d'une enquête sur des jeux d'argent illégaux, rapportent les médias américains jeudi. Un joueur du Miami Heat, Terry Rozier, a aussi été arrêté dans une autre affaire liée à la première, annoncent les chaînes ABC et CBS.

L'entraîneur de la franchise NBA de Portland, Chauncey Billups, a été arrêté. KEYSTONE

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Selon ABC News, qui s'appuie sur des sources policières, l'arrestation de Billups est liée à des jeux d'argent illégaux impliquant la mafia. Une conférence de presse du patron de la police fédérale américaine (FBI) Kash Patel est attendue à New York à 10h00 locales (16h00 en Suisse).

Ex-meneur de Detroit, Chauncey Billups (49 ans) avait remporté le titre avec les Pistons en 2004 et avait même été désigné meilleur joueur des finales contre les Lakers de Los Angeles. Il entraîne les Trailblazers depuis 2021. Selon ABC, il devrait se présenter à une première audience dans la journée jeudi en Oregon.

Terry Rozier (31 ans) évolue en NBA depuis 2015 et a joué successivement pour les Boston Celtics et les Charlotte Hornets avant le Heat. Il n'a pas joué lors du match d'ouverture de la saison de Miami mercredi.

Ancien joueur de NBA avec les Toronto Raptors, Jontay Porter en a été banni à vie en 2024 pour avoir permis de truquer des paris sportifs.