  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Séisme en basketball Un entraîneur et un joueur de NBA sous les verrous !

ATS

23.10.2025 - 15:46

L'entraîneur de la franchise NBA de Portland, Chauncey Billups, a été arrêté dans le cadre d'une enquête sur des jeux d'argent illégaux, rapportent les médias américains jeudi. Un joueur du Miami Heat, Terry Rozier, a aussi été arrêté dans une autre affaire liée à la première, annoncent les chaînes ABC et CBS.

L'entraîneur de la franchise NBA de Portland, Chauncey Billups, a été arrêté.
L'entraîneur de la franchise NBA de Portland, Chauncey Billups, a été arrêté.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

23.10.2025, 15:46

23.10.2025, 16:14

Selon ABC News, qui s'appuie sur des sources policières, l'arrestation de Billups est liée à des jeux d'argent illégaux impliquant la mafia. Une conférence de presse du patron de la police fédérale américaine (FBI) Kash Patel est attendue à New York à 10h00 locales (16h00 en Suisse).

Ex-meneur de Detroit, Chauncey Billups (49 ans) avait remporté le titre avec les Pistons en 2004 et avait même été désigné meilleur joueur des finales contre les Lakers de Los Angeles. Il entraîne les Trailblazers depuis 2021. Selon ABC, il devrait se présenter à une première audience dans la journée jeudi en Oregon.

Terry Rozier (31 ans) évolue en NBA depuis 2015 et a joué successivement pour les Boston Celtics et les Charlotte Hornets avant le Heat. Il n'a pas joué lors du match d'ouverture de la saison de Miami mercredi.

Ancien joueur de NBA avec les Toronto Raptors, Jontay Porter en a été banni à vie en 2024 pour avoir permis de truquer des paris sportifs.

Les plus lus

«Benjamin» balaie fortement la Suisse, 600 appels rien qu’en terre vaudoise
«Je pense que toutes les footballeuses mentent lorsque...»
«Ils tapent toujours sur les mêmes» - Marine Le Pen voit rouge !
Un infirmier roumain risque 13 ans de prison pour contrainte sexuelle et viol
La tempête Benjamin a balayé la France et frappe maintenant la Suisse