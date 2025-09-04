Tenante du titre, l'équipe d’Espagne ne verra pas les 8es de finale de l'Euro masculin.

Tenante du titre, l'équipe d’Espagne ne verra pas les 8es de finale de l'Euro masculin. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les hommes du coach Sergio Scariolo se sont inclinés 90-86 face à la Grèce à Chypre lors de la dernière journée du groupe C, dont ils n'ont pris que la 5e place. Avec seulement deux victoires en cinq matches, l'Espagne est devancée de justesse par la Géorgie (4e, avec également 7 points) qui défiera donc la France en 8es de finale.

La superstar grecque Giannis Antetokounmpo fut le «bourreau» des Espagnols, cumulant 25 points, 14 rebonds et 9 assists. Première de ce groupe, la Grèce se frottera à Israël pour une place en quarts de finale.