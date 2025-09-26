  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ryder Cup Malgré l’arrivée en fanfare de Trump, l’Europe vire en tête !

ATS

26.9.2025 - 19:26

L'Europe a viré en tête 3-1 face aux Etats-Unis après la première matinée de la Ryder Cup vendredi à Farmingdale, près de New York.

Keystone-SDA

26.09.2025, 19:26

26.09.2025, 20:12

L'équipe européenne est en quête d'un premier succès sur le sol américain depuis 2012 et le «miracle de Medinah».

Golf. Vers une Ryder Cup mémorable ? «J’attends un chaos absolu»

GolfVers une Ryder Cup mémorable ? «J’attends un chaos absolu»

Malgré le vacarme assuré par les supporters locaux, les Européens, victorieux de la dernière édition il y a deux ans à Rome, ont maîtrisé les «foursomes» du vendredi matin, des matches par paire où chaque duo ne joue qu'une seule balle.

Trump est arrivé

Le président Donald Trump, grand amateur de golf, a fait son apparition sur le site en cours de matinée alors que les Etats-Unis étaient menés 3-0, une première à domicile dans l'histoire de la prestigieuse compétition bisanuelle.

Ryder Cup. Entre «folie» et «chaos», sous les yeux de Donald Trump

Ryder CupEntre «folie» et «chaos», sous les yeux de Donald Trump

Lors des trois premiers matches, les Américains n'ont remporté au total que quatre trous. Le héros du dernier Masters Rory McIlroy, vainqueur de quatre trous sur birdie, a ainsi fait le travail avec Tommy Fleetwood face aux Américains Collin Morikawa et Harris English. Les Etats-Unis ont sauvé l'honneur avec Xander Schauffele et Patrick Cantlay, qui ont dû batailler jusqu'au dernier trou face à Robert MacIntyre et Viktor Hovland.

A l'issue des trois jours de compétition, les Européens auront besoin de 14 points (sur 28) pour conserver leur trophée, les Etats-Unis visent 14,5 points pour s'en emparer.

Les plus lus

La vengeance de Trump ne fait que commencer
Christine Villemin porte plainte pour diffamation
La cagnotte de 121,7 millions est tombée à l’Euro Millions
La juge qui a condamné Sarkozy menacée de mort
Drones suspects: la tension monte entre l'Ukraine et la Hongrie
Plus rien à cirer? – Trump enfreint désormais ouvertement les règles