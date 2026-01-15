  1. Clients Privés
Natation Un champion olympique français sera jugé pour viol sur mineure

ATS

15.1.2026 - 13:08

L'ancien champion olympique de natation Yannick Agnel sera mis en accusation devant la cour criminelle du Haut-Rhin pour viol sur mineure, a annoncé jeudi la Cour d'appel de Colmar. Le recours du sportif a été rejeté.

L'ancien champion olympique de natation Yannick Agnel (ici aux JO 2012) sera jugé pour viol sur mineure.
L'ancien champion olympique de natation Yannick Agnel (ici aux JO 2012) sera jugé pour viol sur mineure.
IMAGO/USA TODAY Network
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

15.01.2026, 13:08

La cour a estimé qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre du champion, et qu'en conséquence il devra être jugé devant la cour criminelle pour des faits de viol et d'agression sexuelle. Yannick Agnel, 33 ans, est soupçonné d'avoir eu une relation en 2016 avec la fille de son entraîneur, alors âgée de 13 ans.

Yannick Agnel, qui a toujours plaidé une relation consentie et amoureuse, avait fait appel de cette décision. Mais la cour a estimé jeudi qu'il existait des charges suffisantes à son encontre, et qu'en conséquence il devra bien être jugé pour des faits de viol et d'agression sexuelle.

Double champion olympique. L'ex-nageur Yannick Agnel sera jugé pour viol sur la fille de 13 ans de son coach

Double champion olympiqueL'ex-nageur Yannick Agnel sera jugé pour viol sur la fille de 13 ans de son coach

Présent à la cour de Colmar, Me Thomas Wetterer, l'avocat de la jeune femme, n'a pas souhaité commenter à ce stade la décision. Les avocats du mis en examen ont encore cinq jours pour se pourvoir en cassation.

Ancien pensionnaire du Mulhouse Olympic Natation, Yannick Agnel est accusé de viols et d'agressions sexuelles survenus entre le 1er janvier et le 31 août 2016 sur la fille de son entraîneur, chez qui il était hébergé.

Les faits présumés se seraient déroulés à Mulhouse, mais également à l'étranger, en Thaïlande (où le Mulhouse Olympic Natation se rend régulièrement en stage, ndlr) ou à Rio de Janeiro, ville hôte des Jeux olympiques de 2016.

Emprise niée

L'enquête avait débuté à l'été 2021 à la suite du dépôt de plainte de la victime – également licenciée au club à l'époque, elle a depuis abandonné la natation. Yannick Agnel avait été mis en examen cinq mois plus tard, le 11 décembre 2021.

A l'issue de 48 heures de garde à vue, le nageur avait «reconnu la matérialité des faits reprochés, même si pour certains viols il a un problème de mémoire», avait expliqué la procureure de la République d'alors, Edwige Roux-Morizot.

Le mis en examen, qui encourt 20 ans de prison, a toujours nié l'emprise qu'il pouvait avoir sur la jeune fille. Mais Edwige Roux-Morizot avait estimé que les faits étaient «constitutifs de viols et d'agressions sexuelles en raison de la différence d'âge» et d'une «véritable contrainte morale».

Yannick Agnel possède l'un des plus beaux palmarès de la natation française: il a été double champion olympique à Londres en 2012 sur le 200 m nage libre et le relais 4x100 m, avant d'être sacré champion du monde dans ces deux disciplines en 2013.

