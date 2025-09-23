  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mondiaux de cyclisme La fierté en Afrique : «J'ai prié Dieu pour qu'il m'aide à être ici»

ATS

23.9.2025 - 10:28

«J'ai prié Dieu pour qu'il m'aide à être ici» : participer aux Championnats du monde de cyclisme au Rwanda, les premiers en Afrique, procure une immense fierté aux coureurs du continent. Et cela même si, le plus souvent, ils ne luttent pas à armes égales.

Vanette Houssou a réalisé son rêve en participant aux Mondiaux de cyclisme.
Vanette Houssou a réalisé son rêve en participant aux Mondiaux de cyclisme.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

23.09.2025, 10:28

En s'élançant de la rampe de la BK Arena pour son contre-la-montre, Vanette Houssou a vu lundi se réaliser le rêve qu'elle nourrissait secrètement depuis tant d'années. «J'étais un peu stressée au départ, mais surtout j'étais fière. Quand j'ai commencé le vélo, dans mes prières, j'ai prié Dieu pour qu'il m'aide à être ici», souligne avec émotion l'espoir béninoise de 20 ans.

Mondiaux de cyclisme. À 34 ans, Marlen Reusser décroche enfin le titre mondial !

Mondiaux de cyclismeÀ 34 ans, Marlen Reusser décroche enfin le titre mondial !

Au Rwanda, 36 nations africaines sont représentées, ce qui constitue un record. Un tiers des plus de 700 athlètes engagés viennent du continent, surtout dans les catégories juniors et espoirs. Certains, comme Vanette, ont participé au projet Afrique 2025 mis en place par l'Union cycliste internationale (UCI). La native de Bonou a ainsi passé plusieurs mois en France, à Gomené, un petit village breton, pour préparer ces Mondiaux.

Et tous partagent cette fierté de participer à un moment d'histoire sur un continent où le vélo reste d'abord un moyen de locomotion avant d'être un sport.

Moyens bien différents

«En Tunisie, il n'y a pas beaucoup de coureuses cyclistes. Une dizaine tout au plus», souligne la Tunisienne Alma Abroud. «On représente le continent ici. C'est un honneur que le championnat soit en Afrique», ajoute celle qui a écarquillé grand les yeux lorsqu'elle a été doublée lors de la reconnaissance du parcours par Remco Evenepoel en personne.

«C'était beau à voir, la perfection, dit-elle. Cela donne envie de travailler encore plus pour, peut-être, intégrer une équipe professionnelle un jour» et côtoyer de plus près la Néerlandaise Demi Vollering, son idole. Vanette, elle, «rêve de participer au Tour de France ou au Tour d'Italie».

Cyclisme. Les principales questions autour de Mondiaux déjà historiques

CyclismeLes principales questions autour de Mondiaux déjà historiques

Mais l'écart reste grand avec les meilleures nations et le défi immense. Car ces Mondiaux sont aussi la rencontre entre deux mondes, celui ultra professionnel des cadors du peloton et celui fait parfois de bric et de broc des amateurs africains. Cette différence se reflète notamment au niveau du matériel, un des principaux freins au développement du cyclisme africain dont tout le monde loue par ailleurs le potentiel.

Le coureur malien Tiemoko Diallo a ainsi disputé le contre-la-montre espoirs avec un vélo de route lambda, à des années-lumière de la machine profilée hors de prix utilisée par le vainqueur, le Suédois Jakob Soderqvist. «La différence est énorme, c'est un autre cyclisme, mais on n'a pas les moyens pour acheter le vélo de contre-montre. Lorsqu'on les aura, on pourra bien travailler», insiste Diallo.

Biniam Girmay, l'inspiration

«Il y a beaucoup de talents au Mali. Tous les Maliens veulent faire du vélo, ils aiment ça, vraiment. Seulement, il n'y a pas de moyens et pas de formation», déplore-t-il. L'équipe du Rwanda est mieux dotée sur ces Mondiaux, portée par la volonté du président Paul Kagame de faire de cette compétition une vitrine pour son pays.

«On a eu des prix préférentiels sur des vélos de contre-la-montre et des vélos de route. J'ai aujourd'hui 32 vélos neufs», explique David Louvet, le sélectionneur de l'équipe du Rwanda dont l'un des coureurs, Shemu Nsengiyumva, a pu prendre une 25e place remarquée dans le chrono élite, devant plusieurs pros.

Mondiaux de cyclisme. Scénario fou : Evenepoel maître du chrono, Pogacar bredouille !

Mondiaux de cyclismeScénario fou : Evenepoel maître du chrono, Pogacar bredouille !

De quoi laisser un héritage dans la durée, alors que beaucoup craignent que le soufflé retombe et les budgets repartent à la baisse après ces Mondiaux?

La jeune Béninoise Charlotte Metoevi espère avoir semé les graines auprès des jeunes et s'est donné pour mission de tout faire pour les encourager. «Au Bénin, dit-elle, beaucoup de filles pensent que le cyclisme, c'est vraiment difficile et elles ne veulent pas participer. Mais, chaque année, ça continue d'augmenter. Je veux montrer qu'elles peuvent le faire».

Sa compatriote, Vanette Houssou, en est convaincue aussi et cite l'Erythréen Biniam Girmay, triple vainqueur d'étape sur le Tour de France 2024 et héros de tout un continent, comme inspiration. «Les Européens sont encore un peu plus forts que les Africains, mais avec les entraînements, on va y arriver. Comme Biniam, qui roule avec eux.»

Les plus lus

Un dangereux virus se propage en Sardaigne – Le Tessin en alerte
Fin des mises à jour sur Windows 10 : quelles conséquences ?
Primes 2026: hausse massive ou soulagement inattendu?
Vers la fin du billet de train en papier: voici comment faire à l'automate des CFF
L’Otan met en garde Moscou: «Tout cela doit cesser»